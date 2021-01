Podkast: – Den stengde grensa er ei innrømming av at regjeringa bomma

Høyr den ferske episoden av «Nokon må gå».

BT-kommentatorane Gerd Tjeldflåt, Jens Kihl og Morten Myksvoll går gjennom vekas viktigaste saker i podkasten «Nokon må gå». Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Regjeringa stenger grensa til Noreg, men det er berre ei innrømming av at regjeringa ikkje har klart å stoppe importsmitten.

Kommentatorane Gerd Tjeldflåt, Morten Myksvoll og Jens Kihl diskuterer grensestenginga i denne vekas «Nokon må gå».

Trym Aafløy melde seg ut av Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) før jul. No kjempar han for sine verv i bystyret. Og kva gjer me dersom alle skal på ferie til Vestland fylke i år?

I «Nokon må gå» får styresmaktene tips til avbøtande tiltak.