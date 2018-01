En 18-åring havnet på sykehus med skader i hode og kropp, etter kraftig juling på Sotra mandag kveld. To menn i 20-årene er siktet for volden.

Mandag kveld klokken 22.46 kom det melding om at en mann ble banket opp på Straume, ifølge politiet i et boligfelt like bak Sartor Storsenter.

Politiet kom til stedet bare noen minutter senere, klokken 22.51, forteller operasjonsleder Hans-Eirik Thue.

– Fikk kraftig juling

– Patruljen ble da møtt av en Tesla på vei bort fra åstedet. Den fornærmede ble funnet like i nærheten. Han hadde fått kraftig juling og ble fraktet til sykehus, sier Thue.

Helse Bergen opplyser i 13.30-tiden tirsdag at 18-åringen er lettere skadd og innlagt på Haukeland universitetssykehus.

– Han har fått hard medfart i ansiktet og på kroppen, sier Thue.

Bilen med to menn, 28 og 21 år gamle, stakk av fra politiet. Det ble en biljakt, eller forfølgelse, slik politiet beskriver forholdet, men de to mennene i Teslaen kom seg unna.

Pågrepet i boligfelt

– Etter å ha kjørt noen stikkveier fant vi igjen bilen og startet søk med hund etter mennene. De gjemte seg i et boligområde og ble pågrepet. De to er nå siktet for kroppskrenkelse og sitter i varetekt, sier operasjonslederen.

Han sier politiet kjenner de involverte fra tidligere, og at man mistenker at det dreier seg om et oppgjør i det kriminelle miljøet i Bergen.

Det er foreløpig uklart om de tre kom sammen i bilen. Operasjonslederen vil ikke gå nærmere inn på hvilken kriminalitet de involverte tidligere har vært innblandet i.

– Av hensyn til etterforskningen vil jeg ikke kommentere dette nærmere. Det er opprettet sak og vil bli foretatt vitneavhør og avhør av de involverte utover dagen, sier Thue.

Siktet for grov kroppskrenkelse

På Sotra er det etterforskningsleder Sven Erik Midthjell som svarer om saken. Han sier de tre mennene ga forklaringer på stedet mandag kveld, men at etterforskningen fortsetter med mer formelle avhør.

Den ene av de pågrepne er hjemmehørende i Bergen, den andre er fra en av Bergens omegnskommuner. Planen er å avhøre de to mennene onsdag. Begge sitter i såkalt fengslig forvaring og har fått oppnevnt forsvarere.

Tirsdag ettermiddag var heller ikke den skadde 18-åringen avhørt.

– Vi jobber med å avklare omstendighetene rundt hendelsen og hva som var bakgrunnen. Jeg vil ikke si så mye før de involverte er avhørt, sier Midthjell.

Utelukker ikke slagredskap

Politiadvokat Bernt K. Dahlsveen sier de to pågrepne foreløpig er siktet for grov kroppskrenkelse, en paragraf som har seks års fengsel som maksstraff. Den yngste av dem, 21-åringen, er tidligere domfelt – men ikke for vold. Den eldste har ingen straffedommer på seg, men er «ikke ukjent for politiet».

Hvis det viser seg av 18-åringen har fått for eksempel brudd eller har måttet sy, kan skaden fort bli kategorisert som en kroppsskade, som er enda mer alvorlig.

Dahlsveen sier politiet blant annet undersøker om det kan ha blitt brukt verktøy eller redskap under voldsutøvelsen.

– Det er for tidlig å si, men vi utelukker det ikke.

Politiadvokaten er skeptisk til å snakke om oppgjør i et kriminelt miljø. I likhet med den ene siktede, har heller ikke den fornærmede 18-åringen dommer på seg fra tidligere.

Dahlsveen vil ikke si om Teslaen tilhører de pågrepne eller ikke. Ifølge BA er bilen ikke registrert på noen av de to.