En 18-åring ligger med hode- og kroppsskader på Haukeland sykehus etter det politiet mener er et oppgjør i det kriminelle miljøet i Bergen.

Det var mandag kveld klokken 22.46 at politiet fikk melding om at en mann ble banket opp ved Straume Næringspark.

– Fikk kraftig juling

– Politiet kom til stedet bare noen minutter senere, klokken 22.51. Patruljen ble da møtt av en Tesla på vei bort fra åstedet. Den fornærmede ble funnet like i nærheten. Han hadde fått kraftig juling og ble fraktet til sykehus, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue.

Bilen med to menn, 28 og 21 år gamle, stakk av fra politiet. Det ble en biljakt, eller forfølgelse slik politiet beskriver forholdet, men de to mennene i en Tesla kom seg unna.

Pågrepet i boligområde

– Etter å ha kjørt noen stikkveier fant vi igjen bilen og startet søk med hund etter mennene. De gjemte seg i et boligområde og ble pågrepet. De to er nå siktet for kroppskrenkelse og sitter i varetekt, sier operasjonslederen.

Han sier at politiet kjenner de involverte fra tidligere, og at man mistenker at det dreier seg om et oppgjør i det kriminelle miljøet i Bergen.

Skal avhøres i dag

– 18-åringen som ligger på Haukeland skal ifølge våre opplysninger ikke være alvorlig skadet, men har fått hard medfart i ansikt og på kroppen. Det er opprettet sak og vil bli foretatt vitneavhør og avhør av de involverte ut over dagen, sier Thue.

Det er foreløpig uklart om de tre kom sammen i bilen til Straume Næringspark. Operasjonslederen vil ikke gå nærmere inn på hvilken kriminalitet de involverte tidligere har vært innblandet i.

– Av hensyn til etterforskningen vil jeg ikke kommentere dette nærmere.