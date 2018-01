Bossbil i fare for å velte utfor stup: – Bilen har kjørt opp en bakke, sklidd bakover på glatten og gått utfor kanten.

Én person satt fastklemt etter en trafikkulykke i Hornindal fredag.

– En lastebil eller bossbil ligger halvveis veltet i en skråning ved et stup. Det er meldt at én person er fastklemt og skadet, mens én person er uskadet, sa operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt kort tid etter ulykken.

– Vi jobber med å få sikret bilen så den ikke velter videre, la han til.

Det ble senere bekreftet at det var snakk om en bossbil. I flere timer sto bilen i fare for å velte utfor den bratte skråningen, men en tungbilberger fikk til slutt løftet bossbilen opp på veien igjen.

Passasjeren satt fastklemt

Ulykken ble meldt klokken 09.50. En snau time senere, klokken 10.42, ble det meldt at den fastklemte var reddet ut av bilen. Vedkommende var passasjer i bilen og er trolig lettere skadd, melder politiets operasjonssentral.

Sjåføren skal være uskadet.

– Begge er ute av bilen og blir behandlet av helsepersonell. Arbeidsgiver er varslet, sa Magnussen litt før klokken 11.

Helse Førde opplyser at to ambulanser og en luftambulanse rykket ut, og at én person er fraktet til lokalt legekontor etter ulykken.

Nabo: – Hørte et brak

En nabo som ble vitne til redningsaksjonen sier hun først hørte et brak.

– Jeg trodde det var søppelbilen som holdt på å hente søppelet. Så kom svigerfar løpende og sa at den hadde veltet, sier kvinnen til BT.

Heller ikke svigerfaren hadde sett selve utforkjøringen, forteller hun.

– Han så bare at bilen skled nedover, og så forsvant den ut av syne for ham.

Kvinnen er imponert over redningsinnsatsen.

– De sikret bilen så fort de kom opp. Det var ganske mange der, sikkert fem-seks brannmenn, tre leger og to ambulanser. Så kom luftambulansen, også.

Skled bakover og utfor kanten

Ulykken skjedde på Lidavegen, en sidevei til E39 ved Grodås.

– Bilen har kjørt opp en bakke, sklidd bakover på glatten og gått utfor en kant, sa operasjonsleder Magnussen.

Kjetil Grodås i Hornindal brannvesen, som var med på redningsarbeidet, beskrev ulykken på samme måte.

– Det er en bossbil som ikke har kommet seg opp bakken. Men det ser ut til at det har gått bra med begge to, sa han.

Han opplyste klokken 11.20 at brannvesenet hadde avsluttet på stedet.

– Nå er det en redningsbil som skal løfte bossbilen opp igjen.

15 meter ned til elven

Da BT snakket med politiet i 12-tiden, jobbet de fortsatt med å sikre bilen som ifølge operasjonsleder Magnussen «inneholder en del tonn boss». Ifølge naboen BT har snakket med, er skråningen veldig bratt.

– Veien er slik at man nesten ikke kan kjøre traktor der. Når de først kom utfor, så har de hatt veldig flaks. Det skulle nok ikke så mye til før de hadde rullet lenger ned, sier hun.

I 12.30-tiden ble bossbilen hentet opp av en bergingsbil, melder lokalavisen Fjordingen, som anslår at det var rundt 15 meter ned til elven nedenfor.