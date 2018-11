Frank Bakke-Jensen (H) har møtt besetningen som var på «Helge Ingstad» da ulykken skjedde.

I dag kom forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og forsvarssjefen til Bergen. De har blant annet møtt besetningen som var om bord under skipskollisjonen i Hjeltefjorden natt til torsdag.

– Det har vært en flott dag med sterke historier og møter, sier Bakke-Jensen.

Han roser mannskapet for å ha håndtert ulykken på best mulig måte, og ha vært profesjonelle i en krevende situasjon.

– Når det krevdes så gjorde de absolutt alt de kunne. Dette kunne ha gått mye dårligere. Jeg er ufattelig glad alle kom seg på land, sier forsvarsministeren.

Har hørt detaljer fra ulykken

I formiddag har Frank Bakke-Jensen hørt mannskapet fortelle om hva som skjedde da skipene kolliderte, og hvordan de gjennomførte den dramatiske evakueringen.

– De har vært igjennom alvorlige opplevelser, men de har taklet dette på en fabelaktig flott måte. De har fortalt sterke historier, sa forsvarsministeren.

– Hva sa du til dem?

– Det kan smelle på en fregatt. Når det først skjedde har de utført glitrende sjømannskap, og jeg er usigelig glad vi har alle med oss videre.

– Dette er kritisk

Han var i leiligheten sin i Oslo da han fikk telefonen om at ulykken hadde skjedd.

– Hva tenkte du da?

– At dette er kritisk, forteller Bakke-Jensen.

Kort tid etter fikk han beskjed om at mannskapet var i sikkerhet.

– Det var en gledelig beskjed å få, sier han.

Bakke-Jensen forteller at de involverte har det «etter forholdene bra».

– Mange har hatt tøffe og skjellsettende opplevelser. Men det er godt å se hvordan de støtter hverandre og jobber sammen for å komme seg igjennom dette, sier han.

Forsvarsministeren har fått med seg mye av kritikken besetningen har måttet tåle de siste dagene, både i medier og kommentarfelt.

Han kaller forståsegpåere for «spekulanter», og ber nå om at Havarikommisjonen og andre får gjøre jobben sin i fred.

Geir Martin Strande

– En sjefs mareritt

På spørsmål fra pressen om hva dette har å si for Norges beredskap, var forsvarsministeren ikke i tvil:

– Vi har utvilsomt en svekket beredskap når vi mangler en fregatt, sa Bakke-Jensen.

Det legges nå planer for hvordan dette skal kompenseres på kort og lang sikt, men hvordan fregatten skal erstattes er for tidlig å si, mener han.

Forsvarsministeren håper nå mannskapet på båten kommer seg raskt i arbeid igjen.

– All erfaring sier at det ikke er bra å vente med dette. Jeg har tiltro på at dette kommer de til å takle på en glimrende måte.

– Hva skjer videre nå?

– Vi forholder oss til til at vi har etater til å granske hvorfor dette skjedde. Nå skal vi prise mannskapet som har berget seg og sine, sier han.

Geir Martin Strande

Ble vekket om natten

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen håper fregatten lar seg reparere, men sier de er forberedt på det ikke lar seg gjøre.

Ulykken skjedde rundt klokken 04.00 om natten. Før det var gått en time, fikk forsvarssjefen beskjed.

– Hvor var du da du fikk telefonen?

– Jeg lå i sengen min, og fikk en telefon klokken fem om morgenen, sier forsvarssjefen til BT.

– Hva tenkte du da?

– Dette er et mareritt for sjøforsvaret. Jeg tenkte at dette er tragisk for alle involverte, sier han.

Bruun-Hanssen forteller at han kom seg raskt i bilen og kjørte inn til Oslo der det var en krisestab. Der fulgte han utviklingen tett utover dagen.

Om ulykken sier han følgende:

– Det er en sjefs mareritt. Vi priser oss lykkelig for at vi har alle i god behold, dette kunne gått mye verre, sier Bruun-Hanssen.