Tankskipet skal ha vært så kraftig opplyst at mannskapet på fregatten ikke så lanternene deres. Lysene på dekk kan ha vært i strid med regelverket.

Havarikommisjonen la i dag frem en foreløpig rapport etter kollisjonen mellom fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS».

Kommisjonen mener det er åpenbart at det var vanskelig for mannskapet på fregatten å se tankskipets lanterner. Det kan ha ført til at de ikke skjønte at lysene kom fra et skip i bevegelse.

Lanterner signaliserer overfor andre fartøy hvor et skip befinner seg og hvilken kurs det har.

– Arbeidslysene på

I rapporten kommer det frem at mannskapet på fregatten trodde lysene fra tankskipet kom fra et «stasjonært objekt», og at det ikke var mulig å passere styrbord for dette.

Da «Sola TS» seilte ut fra Stureterminalen, var dekket fullt opplyst.

– Mannskapet arbeidet med å klargjøre skipet for å komme seg ut på havet. Dermed hadde de arbeidslysene tent på dekk, også etter at de hadde lagt fra kai, sier Ingvild K. Ytrehus i Havarikommisjonen.

– Pågikk det arbeid på dekk også etter de hadde gått ut fra Stureterminalen?

– Ja, de arbeidet med klargjøring også etter at skipet var lagt fra kai.

– Kommentert på broen

De kraftige lysene ble kommentert på broen på fregatten kort tid før kollisjonen.

– Ved vaktskiftet litt før klokken fire oppdaget man dette objektet som hadde mye lys. Det ble vanskelig å skille disse lysene fra lysene på terminalen. Da de fikk beskjed om dreie styrbord oppfattet de at det ikke var mulig fordi de da ville gå inn i det de trodde var et stasjonært objekt. De hadde snakket om det ved vaktovertakelsen, og det var en felles situasjonsforståelse, sier Ytrehus.

Bjørn Erik Larsen

De kraftige lysene på «Sola TS» kan ha gjort det vanskelig for mannskapet på fregatten å se lanternene.

– Det er åpenbart at det ville være svært vanskelig å se og identifisere lanternene mens dekkslysene var tent. Dette er forhold vi har sjekket, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth, som leder granskingen.

«Fartøyets bruk av dekkslys etter avgang førte dessuten til at besetningen på KNM Helge Ingstad ikke så navigasjonslanternene på Sola TS», heter det i rapporten.

– Må vurdere bruk av lys

Sjøveisreglene sier at skip ikke skal bruke lys som gjør lanternene mindre synlige.

– Sjøveisreglene sier at reglene for lanterneføring skal følges fra solnedgang til soloppgang. I dette tidsrommet skal man ikke vise lys som kan forveksles med lanternene eller nedsetter eller utydeliggjør lanternenes synlighet. Man må med andre ord gjøre en vurdering på om lysene man bruker i mørket, kan forveksles med lanterner, skriver kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet i en epost til BT.

Han understreker at direktoratet ikke vil kommentere de konkrete funnene i rapporten, og at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Kommisjonen opplyste også at mannskapet på fregatten ikke visste hvilket skip de kommuniserte med da de ble advart av «Sola TS».

Skottene var ikke vanntette

Etter kollisjonen ble skottene i fregatten, som skulle vært vanntette, raskt fylt med vann. Kommisjonen kaller dette en meget alvorlig mangel, som trolig gjelder alle fregattene i Nansen-klassen.

Mannskapet oppdaget at vann fra aktre generatorrom ble transportert via de hule propellakslene til girrommet, som raskt ble fylt opp. Deretter ble aktre og forre maskinrom fylt med vann via pakkbokser i skottene.

På en pressekonferanse i ettermiddag opplyste Forsvarssjefen og sjefen for Sjøforsvaret at de ikke ante noe om dette problemet før ulykken.

– Vi har iverksatt midlertidige tiltak slik at fartøyene kan seile. Vi er i dialog med Navantia (skipsdesigneren, red.anm.) og Forsvarsmateriell for å finne frem til permanente løsninger, sier sjefen for Sjøforsvaret, Nils Stensønes.