Klarte ikke å bestemme seg for toppkandidat til bystyrelisten. Nå sendes to forslag tilbake til lokallagene.

Lørdag ettermiddag meldte nominasjonskomiteen i Arbeiderpartiet i Bergen at et flertall på seks medlemmer av komiteen foreslår ordfører Marte Mjøs Persen som byrådslederkandidat og nr. 1 på listen, og skolebyråd Roger Valhammer som ordførerkandidat og nr. 2 på listen.

Det har lenge vært knyttet spenning til hvem av de to Ap vil ha på topp. Den spenningen vil holde seg. For i samme pressemelding gjorde komiteen det klart at mindretallet, bestående av tre medlemmer, vil ha Valhammer på topp og Persen på andreplass.

Førsteplassen er partiets byrådslederkandidat, mens andreplassen er kandidat for ordførerjobben.

Fakta: Bystyrelisten til Ap i Bergen 1. Persen, Marte Mjøs, 2. Valhammer, Roger, 3. Engø, Linn Kristin, 4. Bakervik, Rune, 5. Jaffery, Lubna, 6. Dale, Geir Steinar, 7. Pilskog, Linn Katrin, 8. Brekkeflat, Thor, 9. Vangberg, Lillian, 10. Birkeland, Mathias, 11. Hjelle, Leonora, 12. Kirkebø, Karl Johan, 13. Jacobsen, Line Berggreen, 14. Ibrahim, Abdullahi Elmi, 15. Nordås, May-Brit, 16. Sørland, Even, 17. Indrearne, Karina, 18. Hassel, Øystein, 19. Valaker Bruheim, Anne Charlotte, 20. Staalesen, Reidar (Mindretallets liste inneholder de samme navnene, men de to øverste plassene er byttet om)

– To gode kandidater

Lederen for nominasjonskomiteen i Ap i Bergen, Hallgeir U. Hatlevik, medgir at situasjonen er uvanlig.

– Det vanlige er at de som sitter i nominasjonskomiteen blir enige, men nå hadde vi to så gode kandidater at vi ikke ble enige. Nå sendes forslagene tilbake til lokallagene, så blir det opp til dem å gi en innstilling til komiteen en gang til, sier han.

Selv tilhørte Hatlevik flertallet.

– Hovedargumentet for Persen er at hun har vært en del av ledertrioen, har enorm innsikt og kontaktflate og har et ønske om det. Det gjør at vi mener hun er best kvalifisert, sier han.

Alice Bratshaug

– Roger har stor støtte

Lokallagene har nå frem til 15. januar med å sende en ny innstilling til nominasjonskomitéen. 28. januar skal de bestemme seg og 11. februar avholder partiet nominasjonsmøte.

Eigil Knutsen var en del av mindretallet i partiet. Han mener Roger Valhammer har det som skal til. Da han så Marte Mjøs Persen lå an til å få flertall, mente mindretallet det var viktig å presentere en alternativ liste.

– Vi følte Roger har så stor støtte i partiorganisasjonen at det ble riktig, sier han.

Full tillit til Persen

Knutsen peker på Valhammers personlige egenskaper som en viktig faktor.

– Han har det som skal til for å lede et byråd med flere partier. Han har samarbeidsegenskaper som er gode å ha når man hver uke og hver dag må lande krevende saker med andre, sier han.

Han legger til at han samtidig har full tillit til dagens ordfører Marte Mjøs Persen.

– Det er viktig å understreke. Ikke et vondt ord om Marte. Hun er en fantastisk ordfører for Bergen. Og vi mener det er en styrke å stille med sittende ordfører på den plassen.

Knutsen er likevel klar på at Valhammer likevel er den han helst ser overtar jobben til Harald Schjelderup.

– Vi mener han er den beste på grunn av personlige og politiske egenskaper.

Kandidatene er klare for oppgavene

I pressemeldingen fra Arbeiderpartiet går det frem at begge toppkandidatene har stilt seg til disposisjon for partiet.

– Jeg har vært en ordfører for alle i Bergen, og er glad for den tilliten som er vist meg når et klart flertall innstiller meg som byrådslederkandidat. Jeg ønsker å utvikle byen vår videre slik at barn, ungdom og arbeidstakere får fortsette å leve et godt liv i Bergen, det er jeg sterkt motivert for, sier Persen i pressemeldingen.

Også motkandidaten hennes er klar for oppgavene:

– Jeg jobber hver eneste dag for at Bergen skal bli en bedre by å bo i for alle, særlig de som har minst ifra før. Jeg opplever at jeg har stor støtte som byrådslederkandidat og ser frem til å stå på for Arbeiderpartiet og Bergen, sier Roger Valhammer i pressemeldingen.