Seks bilistar sløkte onsdag ettermiddag ein lyngbrann ved hjelp av drikkeflasker på Sandvikseidet, mellom Selje og Stad i Sogn og Fjordane.

Jon Frogner var på veg frå Stad til Selje over Sandvikseidet da han såg eit lyn flerre nedover himmelen.

– Det trefte ein åskam 200 meter frå vegen.

Det byrja etter kvart å ryke kraftig frå nedslagsstaden,

– Som om nokon hadde fyrt opp eit bål.

Etter å ha ringt brannvesenet gjekk han og fem andre bilistar til aksjon.

– Vi fylte opp tomflasker og la på sprang. På nedslagsstaden var det som om ein lighter hadde eksplodert i terrenget.

Jon Frogner

Dei trampa og spruta til brannen gav tapt. Heldigvis var det lite vind på staden, noko sjeldan, på det vêrutsette Stadlandet.

– Alt som låg att var ein kvadratmeter stor sotflekk. Torva er tørr i djupna, men småfuktig på toppen, som følgje av regnskuren som følgde med torevêret.

Torva på det tidlegare trelause Stadlandet blei i gamle dagar brukt til oppfyring, fortel Frogner.

– Det var flaks at nedslaget var synlig frå vegen, flaks at det regna og flaks at det var nesten vindstille. Det skal så lite til, reflekterer fotografen og surfaren i eit innlegg på Instagram.

Jon Frogner

Like etter sløkkinga var over, kom Selje brannvesen til staden med tre utrykkingsbilar.

– Eg blei litt betenkt etter at brannen var sløkt. Det kunne jo ha kome fleire lynnedslag. Men innsatsleiaren forsikra oss om at det vi gjorde var riktig, og rosa oss for innsatsen, seier Frogner.