To personer ble erklært død på stedet.

Klokken 01.40 ble politiet varslet om en alvorlig trafikkulykke på E16 ved Dale, like før innkjørselen til Camillas kro.

Flere politipatruljer, luftambulanse, ambulanser og brannvesenet rykket ut.

– To personer ble erklært død på stedet, klokken 02.20 og 02.45, sier Morten Rebnord, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

De to personene skal sannsynligvis ha vært fører og passasjer på en motorsykkel. Ingen andre kjøretøyer var involvert i ulykken.

– Nå er Vegvesenets ulykkesgruppe og politiets krimteknikere varslet. De er på vei til stedet, sier Rebnord.

Operasjonslederen forteller at politiet har en formening om hvem de to personene er, men at de ennå ikke kan gå ut med kjønn og alder.

– De pårørende er ikke varslet, sier han.

Veien ved ulykkesstedet er stengt, og vil sannsynligvis være det en stund fremover. Politiet kan ennå ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før det åpnes for trafikk igjen.

Fartsgrensen der ulykken har skjedd, er 70 kilometer i timen.