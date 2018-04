I februar var de «like rundt hjørnet», før det ble utsatt til 1. april. Så fulgte en ny utsettelse. Nå er datoen satt for innføringen av de nye prisene i bompengeringen.

På annonsesidene i onsdagens BT kunngjør nemlig Statens vegvesen den offisielle datoen for innføringen av de nye miljødifferensierte bompengene i Bergen: 1. juni.

Fra denne dagen vil det koste mer å passere gjennom bomstasjonene med en dieselbil enn bensinbil. El-biler kjører fremdeles gratis.

Torill Klinker er sekretariatsleder for Miljøløftet, samarbeidsgruppen hvor blant andre veivesenet, fylket, kommunen og jernbanedirektoratet møtes. Det er disse som diskuterer hvor mye bompenger som skal hentes inn i Bergen, og hva de skal brukes på.

Alt på stell

Klinker sier alt er på stell med tanke på innføringen av de nye bompengetakstene.

– Vi trenger ikke noen flere vedtak på dette. Nå er det bare kunngjøringsperioden som gjenstår.

Reglene sier nemlig at man må kunngjøre de nye takstene fire til seks uker før de innføres. De mange utsettelsene forklarer hun med formaliteter som måtte på plass.

– Det har ikke vært noen dramatikk rundt dette. Politikerne vedtok jo dette allerede i fjor.

Beslutningen om å endre bompengetakstene i bomringen er ikke den samme som beslutningen om å sette opp nye bomstasjoner i bydelene i Bergen. Men også disse er på vei.

– De nye bomstasjonene kommer 1.1.2019, sier Klinker til BT.

Skal kutte kostnader

I onsdagens bystyremøte i Gamle rådhus diskuterer bergenspolitikerne også bruken av bompenger. Bybanebyggingen til Fyllingsdalen er blitt dyrere enn ventet, og det legges nå frem en kuttliste på nesten 500 millioner. Blant forslagene er å stoppe bybanetraseen til Fyllingsdalen ved Oasen, og ikke kjøre den videre til Spelhaugen slik planen var opprinnelig.

En av forklaringene til at traseen blir dyrere enn ventet ligger ikke i vest, men i sentrum.

Jernbanen har gått med på å flytte fra sine arealer på Mindemyren for å gi plass til bybanetraseen der. Dette er et område som jernbanen bruker til å plassere biler som kommer med godstog fra hovedstaden. Jernbanen har fått lov til å utvide sitt godsområde på Nygårdstangen som erstatning for dette, men det vil ta mange år å gjøre arealet klart.

Heller bruke bil

I mellomtiden vil Jernbanedirektoratet og Bane NOR bruke de gamle jernbanelinjene ut til Bontelabo, og plassere en midlertidig godsterminal for bilene der.

Dette vil koste i underkant av 100 millioner kroner å bygge, kostnader som finansieres ved hjelp av bompenger.

– Hvor mange biler er det egentlig som skal fraktes med disse togene i løpet av de årene det er snakk om? Og skal vi bruke 100 millioner kroner for et tiltak som skal vare noen få år? Kan de ikke heller kjøres med bil i denne perioden, spurte Tryti da BT skrev om saken i februar.