Rullebanen på Bergen lufthavn Flesland ble stengt søndag kveld på grunn av kraftig snøfall.

Fungerende lufthavndirektør Øystein Skaar opplyser klokken 18.20 at det snødde kraftig på flyplassen, og at all tilgjengelig mannskap ble sendt ut for å rydde rullebanen.

Like før klokken 19 ble rullebanen åpnet igjen, men reisende må belage seg på forsinkelser og kanselleringer, sa lufthavndirektøren.

- Det skal snø lett ut over kvelden, men vi forventer ikke de lange stoppene. Det kommer til å bli en del forsinkelser, sier Skaar.

Når det gjelder kanselleringer bes reisende om å kontakte sitt flyselskap for nærmere informasjon.

Johanna Magdalena Husebye

BT har snakket med flere passasjerer som rapporterte om kaos både på Oslo lufthavn Gardermoen og Stavanger lufthavn Sola som følge av forsinkelsene.

Ifølge oversikten til Avinor er SAS sin rute SK295 fra Oslo innstilt. Den skulle ha landet på Flesland klokken 22.40 i kveld.

En rekke flyvninger fikk ny ankomsttid.

Passasjerer kan sjekke fortløpende om sitt fly er i rute på Avinor sine nettsider.