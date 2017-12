Sondre Hansmark (22) har lenge ønsket seg regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp. Lørdag fikk han viljen sin.

– Som Unge Venstre-leder har du vært tydelig på at regjeringsforhandlinger er riktig vei å gå for Venstre. Hva føler du nå?

– Jeg er kjempeglad for at vi bestemte oss for det. Hele veien har jeg ønsket at man skal gi ledelsen fullmakt til å gå videre, for å se hva vi kan få frem i forhandlingene.

– Og hvis ikke det hadde blitt slik?

– Det ville vært merkelig å gi seg før man hadde fått konkret politikk på bordet, som man kunne si ja eller nei til.

– Hvilke politiske saker vil bli vanskelig for Venstre å få gjennomslag for?

– Spesielt asylpolitikk, men også flyktningpolitikk og klimapolitikk, vil være vanskelig å forhandle om fremover. Der må Venstre kjempe ekstra hardt for å få gjennomslag, men jeg er overbevist om at vi får enighet på de feltene også, noe vi har vist gjennom vedtak i statsbudsjettet, for eksempel. Samtidig har vi vært enige om en del gründerpolitikk, som skattelettelser til bedrifter.

– Hvordan var stemningen internt i partiet før lørdagens vedtak?

– Det er ingen hemmelighet at vi har hatt forskjellige meninger innad i Venstre, men landsstyret har kommet med en klar anbefaling til hva vi skal gjøre, og hele sentralstyret og partiet stilte seg bak.

– Det var altså full enighet?

– Det er ingen hemmelighet at noen ønsket at man ikke skulle gå for det, men det store flertallet står bak det vi vedtok.

– Alternativet om å gå inn i regjering skal ha splittet Venstre, og det er blitt snakket om en kamp mellom distrikts-Venstre og storby-Venstre. Hvordan påvirker vedtaket partiet?

– Jeg kan avkrefte at debatten har gått på tvers av skillet man forventer mellom by og land, og alder. Debatten har vist at man først og fremst har diskutert seg frem til en god retning for Venstre, og skillet mellom by og land er heller ikke så tydelig.

– Hva tenker du om veien videre nå?

– Jeg tror partiet vil klare seg helt fint. Det vil vi også se i forhandlingene.