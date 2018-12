Usikkert når krimteknikerne gjennomsøker brannstedet.

Klokken 20.47 søndag meldte både politi og brannvesen om brann i en enebolig i Osvegen på Kalandseidet.

Huset som brant var gamle Kaland skole. Ifølge Bergen byleksikon fikk skolen bygninger i 1893 og 1925.

Telt utenfor

Taket og store deler av den gamle skolebygningen var totalskadet mandag morgen. Skiferheller lå strødd utover plenen.

Stiger og brannslanger vitnet om et intens slukkearbeid kvelden før.

Det gamle skolehuset ble bygget i 1861 og er seinere påbygd. I den seinere tid er bygningen brukt som klubbhus for Kalandseid idrettslag, men i dag er det registrert to firmaer på adressen.

Marita Aarekol

Utenfor eiendommen sto et nedmontert stillas og et telt med mange maskiner. Huset har trolig vært pusset opp for kort tid siden.

BT har ikke klart å komme i kontakt med eieren.

– Ikke folk i huset

Bård-Tore Norheim er sjef på Bergen Sør politistasjon. Han sier at politiet ikke vet hvorfor det begynte å brenne.

– Vi har vært i kontakt med huseier, som opplyser at det ikke var folk i huset. Naboer på stedet bekrefter det samme. Vi kjenner ikke til brannårsaken, sier politiinspektøren.

Paul S. Amundsen

Han forteller at politiet har sperret av branntomten. Det er usikkert når krimteknikerne gjennomgår tomten for å prøve å finne brannårsaken.

– Foreløpig er det for varmt på stedet. Krimteknikerne vil nok gjennomgå tomten i løpet av uken eller neste uke, sier Norheim.

Paul S. Amundsen

Mandag formiddag var brannvesenet oppe for å rydde branntomten.

– Det er drevet etterslukking i hele natt. Nå har vi fjernet stiger og slanger og anser oss for ferdig på stedet, sier operasjonsleder for 110-sentralen Håkon Myking.