Flere BT-lesere har reagert på at man kan få gebyr for ikke å ha på belte i bussen, mens det er lov til å stå. – Vi er kjent med problemstillingen, sier Vegvesenet.

Mandag skrev BT om denne ukens storkontroll i busser over hele Vestlandet.

Mange har i etterkant kommentert at det er bakvendt å gi gebyr for ikke å ha på seg setebelte i buss, samtidig som det er lov til å stå.

– Vi skjønner at folk reagerer på dette, men i visse perioder av døgnet skal det fraktes såpass mange passasjerer inn og ut av byen at det rett og slett er nødvendig, sier Anne Margrethe Bøe, kampanjeansvarlig for Statens vegvesen, region vest.

– Hadde stoppet helt opp

Hun forteller videre at infrastrukturen hadde stoppet opp hvis de ikke tillot folk å stå i de bussene som kjører inn og ut av byen.

– Det hadde blitt altfor mange køer og bom stopp. Det er dessverre slik at infrastrukturen noen ganger må gå på akkord med trafikksikkerheten, sier Bøe.

Grunnen til at det blir gitt gebyr i de samme bussene, er at det skal være mest mulig trafikksikkert.

– Det at folk må stå, er ikke bra for trafikksikkerheten, men det er viktig å holde fokus på at man bruker setebeltet hvis man sitter, sier Bøe.

Vurderer situasjoner

Men det er bare på noen busser at det er lov til å stå.

– Alle bussene er delt inn i forskjellige klasser. I de bussene som kjører lengre turer, er det ikke lov til å stå, sier Bøe.

Statens vegvesen har også kommunikasjon med fylkeskommunen og Skyss for å vurdere å sette inn flere busser hvis de har fått inn mange kommentarer på at folk står over lange strekninger.

– Hvis vi får inn slike meldinger, tar vi det opp til vurdering å sette inn flere busser på den aktuelle strekningen, forteller Bøe.

– En kjent utfordring

Hun sier videre at de legger seg flate for at situasjonen er slik.

– Dette er en kjent utfordring for trafikksikkerheten, debatten er god og jeg skjønner folks frustrasjon over dette, sier hun.