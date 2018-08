Roger Valhammer tar over jobben som skolebyråd etter at Pål Hafstad Thorsen trakk seg på dagen onsdag.

Valhammer er fra før leder for Ap i Bergen i tillegg til jobben som «strategisk rådgiver» i Sparebanken Vest. Han har tidligere vikariert i jobben som nettopp skolebyråd da Thorsen var ute i pappapermisjon.

Onsdag fortalte byrådsleder Harald Schjelderup at Thorsen traff beslutningen om å trekke seg etter at de to – onsdag morgen – hadde en lengre, åpenhjertig samtale om situasjonen i partiet og Schjelderups avgang som byrådsleder.

I torsdagens byrådsmøte ble den nye byråden konstituert.

– Velkommen på laget, Roger, sier Schjelderup på byrådslederens kontor i 13. etasje, og dermed er skolebyråden i gang.

– Det er veldig kjekt å få muligheten. Det har gått fort fra i går til i dag, sier Valhammer selv til BT.

Han sier arbeidsgiveren var glad på hans vegne, selv om han måtte slutte på dagen. At Thorsen sluttet onsdag, karakteriserer han som «overraskende og leit».

– Blir det noen forskjell i bergensskolen med deg som byråd?

– Min jobb blir å videreutvikle det vi har vedtatt i byrådsplattformen. Det er ikke noen forskjell på politikken vi står for. Vi er begge sosialdemokrater, sier Valhammer.

Han vil ikke si hva dette betyr for hans muligheter for å være listetoppen på Aps valgliste i det kommende kommunevalget.

– Alle vi som tar gjenvalg stiller oss til disposisjon for den jobben partiet ber oss om å gjøre.