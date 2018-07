– Dette blir veldig spennende, sier lokal himmelentusiast.

I kveld havner månen i jordens skygge. Det blir en total måneformørkelse og månen vil få en rød farge hvis forholdene er riktige.

– Dette blir veldig spennende, sier Roar Inge Hansen.

Han er leder for Bergen Astronomiske Forening, som er et samlingsorgan for astronomiinteresserte i Bergen. Foreningen har cirka 60 betalende medlemmer.

Hansen forteller at formørkelsen starter 21.30 og varer i nesten to timer. Det er den lengste måneformørkelsen i dette århundret, men du kan bare se siste halvdel fra Bergen, og du kan heller ikke se den fra hvor som helst.

Fakta: Måneformørkelse Månen mørklegges fordi den havner i jordens skygge.

Fredagens måneformørkelse er total, som vil si at hele månen skyggelegges.

Måneformørkelser er synlig fra hele jorden, så lenge månen er over horisonten.

Under formørkelsen treffes månen av brutt sollys som kan gi den røde fargen.

Under den totale formørkelsen blir månen mørk og rød, men når den går ut av jordskyggen kan du se skyggen av krumningen av jorden på månen. Kilder: Store Norske Leksikon

Scanpix

Ikke synlig fra sentrum

For å få med seg formørkelsen må man ha så fri sikt mot sørøst som mulig. Det må ikke være noen fjell i veien. På grunn av byfjellene har man et problem dersom man befinner seg i Bergen sentrum. Derfor må man opp i Høyden.

– Fra Vidden, Ulriken og Rundemanen skal man ha nokså god sikt, sier Hansen.

Formørkelsen starter 21.30, men månen står ikke opp i Bergen før 22.14.

Men ikke engang fra byfjellene er sikten helt klar, så man vil ikke se månen før 22.24.

Lyset er i veien

Men begrensningene stopper ikke der. Klokken 22.24 vil himmelen fortsatt være ganske opplyst, og månen vil være vanskelig å se, forteller Hansen, som også er meteorolog.

Tusmørket inntreffer ikke før 23.30, men da er den totale formørkelsen over. Derfor må man sikte seg inn på å se den rundt klokken 23.

– Da er det mørkt nok, samtidig som formørkelsen fortsatt er total, men det blir spennende å se hvor mye kan se, sier Hansen.

Scanpix

– Blir godt synlig

For at det skal være mulig å se noe i kveld, må også himmelen være skyfri. Det ser ikke ut til å bli noe problem, skal man tro Linda Kleppe, konsulent ved Meteorologisk institutt.

– Sjansene er grådig store for at formørkelsen skal bli godt synlig, sier hun.

Prognosene for kvelden og natten indikerer lite eller ingen skyer fredag kveld og natt til lørdag. Det gjelder hele Vestlandet. Det skal også bli varmt, forteller Kleppe.

– Det blir fint å være ute, så jeg tror man skal bli fornøyd uansett hvor man går for å se måneformørkelsen, sier hun.

Bård Bøe

Mars nærmere enn på 15 år

Måneformørkelsen sammenfaller med at planeten Mars er nærmere jorden enn den har vært på 15 år. Ifølge Hansen vil planeten dukke opp under månen rundt 23.37.

Nok en gang er klar sikt viktig, ettersom planeten vil ligge enda lavere enn månen i horisonten. Mars lyser rødlig og kan bli et interessant skue ved den røde månen.

– Den totale måneformørkelsen er da over, men månen kan fortsatt ha et lite rødskjær, sier Hansen.

Den beste plassen

Selv skal Hansen trolig ta turen ut til sør på Sotra fredag kveld. Det tror han er den beste obersvasjonsplassen.

– Der er det ikke noen fjell som er nærme nok i sørøstlig retning til å være i veien, sier han.