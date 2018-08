Den nye fylkeskommunen Vestland blir en realitet i 2020. 667 forslag har blitt sendt inn. Her er et utvalg av dem:

Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner gikk i mai ut og bad om innspill til fylkesvåpen for det nye fylket. Alt fra barneskoler til pensjonister har bidratt.

– Mangfoldet er stort, noen skildrer natur og nære omgivelser, andre symbol og historiske motiv. Målet er et fylkesvåpen som vekker oppmerksomhet og som virker samlende hos de to fylkeskommunene som skal slå seg sammen, skriver fylkeskommunene i en pressemelding.

Nordnes skole

20 forslag blir valgt ut

18. august skal en folkejury velge ut ti forslag som skal gå videre. En fagjury vil også velge ut sine ti favoritter. Fra 22. august kan folk i fylkene stemme frem en av de 20 forslagene til å bli favoritt.

– Det er en fryd å bla gjennom forslagene, sier Per Morten Ekerhovd, fylkesdirektør for kultur og idrett i Hordaland fylkeskommune.

– Et viktig symbol

Avstemningen vil foregå på Vestlandet fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sine hjemmesider. Vinneren vil få en premie på 25.000 kroner og de 19 andre et finalebidrag på 2000 kroner hver.

– Den overveldende responsen viser til at fylkesvåpenet er et viktig symbol for mange, sier Ingebjørg Erikstad, assisterende fylkesdirektør for næring og kultur i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Du kan se alle forslagene her.