Klager du over at finværet alltid kommer etter skolestart? Nå vil teorien din bli motbevist.

Været i Hordaland og Sogn og Fjordane vil veksle mellom byger og regn inn mot helgen, som følge av lavtrykksaktivitet mellom Storbritannia og Island.

– Folk klager ofte over at finværet alltid kommer etter skolestart. Slik var det definitivt i starten av uken, men i resten av uken vil det bli svært vått, sier Ina Ynnesdal, meteorolog hos StormGeo.

Regnet vil ta seg opp i løpet av onsdag

Onsdag vil begge fylkene ha overskyet vær og regn , som vil ta seg opp utover kvelden. Det vil blåse frisk bris langs kysten og være stort sett overskyet, forteller Gunnar Livik, meteorolog hos Vervarslinga på Vestlandet.

– Torsdag er det meldt mellom 30 og 60 millimeter i Hordaland. Regnværet vil være mest intenst om natten og tidlig på dagen. I Sogn og Fjordane vil det falle mellom 20- og 50 millimeter nedbør, sier Livik.

Silje Katrine Robinson

Bedre vær på søndag

Regnet vil være mest intenst i midtre deler av Hordaland og i Sogn. Uværet vil lette mot kvelden på søndag, forteller Ynnesdal.

– Torsdag, fredag og lørdag blir svært våte dager, med lokalt store nedbørsmengder, sier hun.

Sterk vind

Fredag og lørdag vil det bli sterk vind enkelte steder, med mulighet for sterk kuling på kysten ved Nordfjord, som følge av et lavtrykk som passerer rett nord for Stad.

Paul S. Amundsen

Ikke lenger skogbrannfare

Onsdag ble det generelle farevarselet for skogbrann i Sør-Norge avsluttet, på grunn av all nedbøren den siste tiden. Folk oppmuntres likevel til å lytte til råd fra lokale myndigheter, siden det fortsatt er tørt enkelte steder, melder Meterologene på Twitter.

– Som følge av all nedbøren vi får fremover er det naturlig at skogbrannfaren går ned. Selv om det har vært en fin sommer, tror jeg regnet nå er etterlengtet for mange, seier Ina Ynnesdal, meteorolog ved StormGeo.