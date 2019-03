Trykkbølger fra klokken under helikopteret får den ustabile snøen til å løsne.

Natt til søndag gikk et 200 meter bredt og stort snøskred ved Storlia i nærheten av Sysendammen på Hardangervidda.

– Dette er en kjent snøskredplass, men denne gangen kom snøen ned i veibanen, sier entreprenør Åsmund Andersen Sekse i Statens vegvesen.

Riksvei 7 ble åpnet igjen ved Storlifossen søndag ettermiddag for kolonnekjøring, men ved 10-tiden mandag formiddag ble veien igjen stengt.

– Vil sikre oss

– Vi har hatt oppsyn med snøen i flere dager før snøskredet gikk, og nå vil vi sikre oss at all snøen faktisk er kommet ned, forteller Sekse.

Et helikopter med en klokke hengende under, der hydrogen og oksygen skaper trykkbølger som får nysnø og ustabil snø til å rase ned fjellsidene, jobbet mandag med å rydde området.

Arbeidet førte til at veien ble midlertidig stengt i vel to timer, men ved 12.15-tiden ble Hardangervidda åpnet for fri ferdsel.

Statens vegvesen

Ellers er det greie forhold ved alle fjellovergangene i Sør-Norge mandag.

Vekslende føre

– Folk må være oppmerksomme på at føret kan være vekslende mellom bare partier og snø- og isdekke. I skyggepartier kan det være glatt, så man bør kjøre forsiktig, sier trafikkoperatør Stian Rosnes.

Han forteller at siden det er så lite snø i fjellet i år, er ikke brøytekantene så høye, og dermed slipper man at snøen blir liggende og virvle mellom brøytekantene når det blåser.