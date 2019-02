Nå kan du ta med femåringen på bussen uten å betale. Se hele oversikten her.

Høsten 2018 vedtok Fylkestinget nye priser for Hordalands kollektivtrafikk.

1. februar trådte endringene i kraft.

De som kommer heldigst ut av det er voksne som kjøper månedsbillett, og de aller minste, som får reise gratis lenger.

Likevel får de omfattende endringene konsekvenser for kjøpere i alle billettkategorier, og ikke alt har blitt billigere.

1. Barn til og med fem år reiser gratis

Tor Høvik

Tidligere har barn til og med tre år fått reise gratis. Nå reiser barn til og med fem år gratis.

Endringen gjelder ikke dersom man reiser med båt, her reiser man fortsatt gratis inntil fylte fire år.

Det er for øvrig ingen endringer i billettprisene for barn over fem år.

2. Sykkel går gratis på båt

Tor Høvik

Dersom du tar båt, trenger du ikke lenger betale for sykkelen.

Jakob Graave Nakling er fornøyd med den nye endringen.

– Jeg tar båten nesten hver dag med sykkel, så jeg er kjempeglad, sier han.

3. Flere periodebilletter for honnør, voksen og student er billigere

Tor Høvik

Månedsbillett for studenter er blitt 25 kroner billigere. Månedsbilletten, som tidligere kostet 485 kroner, koster nå 460 kroner. Syvdagersbilletten er blitt ti kroner billigere og koster nå 145 kroner.

Månedsbilletten for honnørkunder har gått fra å koste 405 kroner til 390 kroner. Altså er prisen satt ned med 15 kroner.

Syvdagersbillett for honnør koster fem kroner mindre.

De største vinnerne etter Skyss’ billettendring er voksne som kjøper månedsbillett. Den er satt ned 30 kroner, fra 810 til 780 kroner. Syvdagersbilletten er satt ned fra 255 kroner til 245 kroner, mens prisen på 24-timers billett har økt med fem kroner til 100 kroner.

4. Får kjøpe barnebillett lenger

Tor Høvik

Barnebillettene gjelder nå til og med 17 år. Tidligere måtte man kjøpe ungdomsbillett fra fylte 16 år.

Lisa Foss Hjortland og Sadia Abdi er begge 16 år, men hadde ikke fått med seg endringen.

– Vi kjøper som oftest månedskort, så det er jo supert, sier Hjortland.

5. Enkeltbillett har økt med én krone

Eirik Brekke (ARKIV)

Enkeltbilletten, som tidligere har kostet 37 kroner, koster nå 38 kroner i én sone for voksne og studenter. Reiser man i mer enn én sone er minstepris 59 kroner.

Pris på enkeltbillettene for de andre aldersgruppene er uendret.

6. Båtprisene har økt

Helge Sunde (ARKIV)

Tross billigere bussbilletter, har båtprisene sammenlagt økt med 2,7 prosent. Det betyr at dersom man kjøper kombinasjonsbilletter med buss og båt, blir disse ikke nødvendigvis billigere, selv om prisen på flere bussbilletter er satt ned.

Kilde: Skyss