Folkeaksjonen for flyktninger samlet rundt 400 demonstranter på Torgallmenningen lørdag ettermiddag.

En 13 meter langt liste med navn ble rullet ut på Torgallmenningen. De mellom 25.000 og 30.000 navnene tilhører flyktninger og migranter som har omkommet på flukt til Europa etter år 2000.

Listen er laget av den tyrkiske kunstneren Banu Cennetoğlu.

Folkeaksjonen for flyktninger arrangerte demonstrasjoner i seks ulike byer i Norge lørdag ettermiddag. På Torgallmenningen møtte mellom 300 og 400 mennesker opp.

Også i Leirvik var det tog for flyktningene.

Tor Høvik

– Ingen barn leker

Bergenslegen Hanne Heszlein-Lossius holdt appell til de fremmøtte.

– Vi hjelper dem ikke der de er.

Nyttårsaften reiste hun til flyktningleiren Moria på den greske øyen Lesvos. Det var hennes sjette arbeidsopphold i en flyktningleir. Men dette oppholdet var mer nedslående enn de forrige.

– Til tross for den fortvilte situasjonen i leirene, har det alltid vært barn som har lekt, det har alltid vært latter. Denne gangen var det ikke det. Barna var ikke glade. Det var det aller tyngste med denne turen, sier Heszlein-Lossius, som kom tilbake til Bergen for to uker siden.

Marco Nardelli

I Moria-leiren bor det mellom 5000 og 7000 flyktninger. Leiren er dimensjonert for ca. 2300. Heszlein-Lossius forteller om svært dårlige sanitære forhold.

– Folk bor tett i tett. Det var ikke varmt vann og toalettene var fryktelige skitne. Flyktningene måtte stå i matkø i over tre timer.

Den bergenske legen jobbet for organisasjonen MedGlobal og behandlet syke flyktninger med infeksjoner hver eneste dag.

– Men det var også folk som ble syke av kullosforgiftning. Det var minusgrader da jeg var der, og ikke uvanlig at folk tente opp bål inne i teltene for å holde varmen.

Marco Nardelli

Selvskading og stress

Heszlein-Lossius behandlet også mange selvskader.

– Stressnivået på innsiden var høyt. Og det var mange, spesielt unge, som påførte seg selv skader. De kom daglig for å bli vasket og lappet sammen, forteller hun.

Heszlein-Lossius er spesielt opptatt av situasjonen til barnefamiliene.

– Det er svært mange barn som sitter i leiren. Løsningen for disse finnes ikke i Hellas.

– Hvor finnes løsningen da?

– Jeg mener ikke at Norge skal ta imot alle. Men dersom alle Europeiske land tar imot 200 flyktninger hver, kan vi tømme hele Moria-leiren.

– Men den fylles vel fort opp igjen?

– Vi er nødt til å forstå at vi er en del av Europa og verden. Så lenge folk ikke føler seg trygge, vil folk flykte. Spørsmålet er om vi kan stå inne for at folk sitter innestengt i leir i et av våre kjære ferieland.

– Kan ikke ta alle

Heszlein-Lossius´svar på dette spørsmålet er et soleklart nei. Folkeaksjonen for flyktninger krever at Norge øker sin innsats.

– Vi kan ikke ta imot alle, men barnefamiliene bør evakueres ut av leirene. Det er et krav jeg tror de aller fleste stiller seg bak. Det er ikke greit at barn går glipp av barnehage, skole og et vanlig liv fordi de sitter innesperret i en leir. Finnes det politisk vilje, finnes det også politiske løsninger, sier hun.

– Det er skammelig å be om at vi nordmenn skal få flere barn. Erna, her er barna dine, sa Heszlein-Lossius til alle som møtte opp på Torgallmenningen.