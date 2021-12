Mikkel stjal to geiter, dømt til pisking og slaveri

Bergenhus festning cirka 1840. Bygningene nærmest sjøen til venstre i bildet skal ha vært bygningene som ble nyttet som slaveri. Kilde: Atlas Historique II, Voyages en Scandinavie et Laponie, au Spitzberg et aux Færøe, pendant les Années 1838, 1839 et 1840.

Mange vestlendinger måtte sone i slaveriet på Bergenhus festning. Her er historien om en av dem.

Publisert Publisert Nå nettopp

Gjesteskribent Denne lokalhistoriske teksten er skrevet av en ekstern bidragsyter.

En dag i 1784 var Ole Thomassen Tertnes i utmarken på Tertnes for å se til geitene sine. Han oppdaget da at en geitebukk og en geit var blitt aldeles borte. Geiter er kjent for å være flinke til å ta seg frem der de vil, så Ole lette nok grundig rundt på Tertnes.

Trolig var han også innom nabogårdene og spurte etter dem også. Det viste seg snart at geitene ikke hadde forsvunnet på egen hånd. En tyv hadde vært på ferde.

Tertnes i 1913. Til venstre skimter vi tunet på Tertnes bnr. 4. Det var fra dette bruket geitene ble tatt. I midten er tunet på bnr. 3 med hestestall, våningshus, kårhus og løe. Helt til høyre er løen til Tertnes bnr. 1 som ble bygget etter at utskiftningen startet i 1909.

Eiermerke i ørene

Ole Thomassen Tertnes fant snart ut hvor de to geitene hadde tatt veien. Hvordan selve oppklaringen skjedde vet vi imidlertid ikke, siden tingboken (rettsprotokollen) for Nordhordland mellom 1778 og 1785 ikke er bevart.

Forklaringen kan ha vært at noen hadde sett en fremmed person med to geiter på Tertnes, eller at en åsabu observerte noen by frem geiter for salg, for eksempel i Bergen.

Geitene hadde nok eiermerke i ørene, og dette var noe som folk la merke til før i tiden. Det var vanlig at man kjente eiermerket til sine nærmeste naboer.

Siden tingbøkene for Nordhordland ikke opplyser om geitetyven, må andre kilder tas i bruk. Her er det fogden sine regnskap, de såkalte futeregnskapene, og domsprotokollen til lagmannen i Bergen som gjør at vi vet noe om tyven og straffen han fikk.

Våningshuset på Tertnes bnr. 4, trolig på 1920-tallet. Personene på bildet er ukjent for oss.

Geitetyven fra Øygarden

Geitetyven var Mikkel Hansen Alvheim fra Øygarden. Han bygslet et gårdsbruk på Alvheim, men livnærte seg nok hovedsakelig av fiske.

Han var i slutten av 30-årene, gift med Anna Jakobsdtr og hadde datteren Marta. Han reiste trolig fra Alvheim til Tertnes med båt, noe som ikke var uvanlig. På denne tiden var det mye kontakt mellom Øygarden og fjordbygdene inne i Nordhordland.

Folk fra fjordbygdene reiste ut til kysten for å fiske, mens folk fra de skogløse øyene i Øygarden dro til fjordbygdene for å kjøpe never, bark, materialer og annet trevirke.

Flyfoto over Alvheim fra 1967. Bildet er tatt av Widerøe's Flyveselskap.

Det kan derfor godt hende at Mikkel var ute i lovlig ærend da han passerte Tertnes og fikk øye på de to geitene, men at lysten til lettjente penger tok overhånd, og han gjorde seg til tyv. Vi vet at han fikk én riksdaler og tre mark for salget av geitene, men vi vet ikke hvem kjøperen var.

Mikkel ble arrestert og satt i byens arrest. Tyverisaken kom opp på tinget for Herdla skipreide, trolig på gjestgiverstedet Alverstrømmen.

Siden tingboken er borte, kjenner vi ikke detaljene i saken, men dommen ble anket til lagmannen i Bergen. Lagmannens domsprotokoll refererer hovedpunktene i saken.

Tyven skulle «miste sin Hud»

På denne tiden tok man ikke lett på tyveri, og det var Christian den femtes norske lov fra 1687 som var gjeldende.

Straffene for tyveri skilte mellom «ringe» og «stort» tyveri. Den som for første gang ble tatt for ringe tyveri skulle ikke bare i fengsel, men også der «miste sin Hud».

Stort tyveri som det å stjele en hest eller ku medførte at tyven skulle «kagstrykis og have Tyvsmerke paa sin Pande». Den som ble dømt til å få tyvsmerke i pannen hadde mistet sin ære fullstendig, med alt det medførte.

Det ble holdt en ekstra lagmannsrett i Bergen den 17. februar 1785. Mikkel Hansen Alvheim møtte og tilsto igjen både tyveriet og salget av de to geitene.

Bergen Lagtings domsprotokoll. Her står dommen mot Mikkel Hansen Alvheim.

Siden han var tidligere ustraffet og «bare» hadde stjålet to geiter, ble dette ansett som ringe tyveri. Dommen fra underretten ble stadfestet. Han skulle «miste sin Hud i Fængsel, samt at arbeide i nærmeste Fæstning i 6 Maaneder».

I tillegg skulle han betale Ole Tertnes én riksdaler og tre mark, altså det han hadde tjent på salget av de to geitene han hadde stjålet, samt bøte tre riksdaler til statskassen.

Som om ikke det var nok, fikk han sine øvrige eiendeler inndradd til statskassen, altså det han eide etter at omkostningene til arrest og varetekt var dekket inn.

Mikkel måtte gå fra gård og grunn

I praksis betydde dommen to ting, Mikkel Hansen Alvheim ble innsatt på Bergenhus festning som straffange i seks måneder.

I fengselet ble han pisket på ryggen slik at han mistet sin hud.

Lensmannen i Herdla, Mons Nilsen Skjelanger, kom sammen med to takstmenn til Alvheim 2. oktober 1784 for å registrere hva Mikkel Hansen Alvheim hadde av eiendeler. Eiendelene besto av: en sau uten lam, en sau med et værlam, tre trøyer, to bukser, en brystduk, to par sokker, et snøregarn og to krabbeteiner.

I tillegg hadde Mikkel utestående tre riksdaler hos broren, Johannes. Etter at gjelden var trukket fra, besto Mikkels bo av verdier for fire riksdaler, tre ort og ti skilling. Dette ble inndratt til statskassen som del av straffen.

Mikkel ble sittende på Slaveriet på Bergenhus festning mellom 27. februar og 27. august 1785. Han måtte der utføre hardt kroppsarbeid.

På Bergenhus var det slaveri i gamle dager. Johan Joackim Reichborns prospekt over Bergenhus festning, Håkonshallen og Rosenkrantztårnet fra 1768.

Den lille familien hans slapp heller ikke ustraffet fra lovbruddet. De mistet forsørgeren i seks måneder, og så kom altså bøtene og inndragningen av formuen.

Familien mistet gårdsbruket på Alvheim, og slo seg først ned på gården Ona i Øygarden.

I folketellingen 1801 er Mikkel og familien bosatt på en husmannsplass på Herdlevær. Når Mikkel Hansen Alvheim døde, vet vi ikke, men hans kone Anna omtales i 1811 som enke.

Kilde:

Kenneth Bratland og Frode Fyllingsnes: «Geitetjuveriet på Tertnes», publisert i Åsabuen 34, 2021