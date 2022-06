Fem sankthansbål, og ett skumparty, du kan få med deg i kveld

Sankthansaften, eller jonsok, er for mange ensbetydende med bål. Se hvordan været blir, og få oversikt over noen av stedene du kan feire sankthans.

– Folk er flinke når det gjelder sankthansbål, sier branningeniør Erik Markhus i Bergen brannvesen.

Han sier brannvesenet ikke pleier å ha flere oppdrag enn normalt denne dagen.

– Det hender noen ikke er flinke nok til å slukke og vi må ut og etterslukke, ellers går det stort sett bra.

Er du av dem som selv skal tenne bål i kveld, anbefaler Markhus å lese godt igjennom brannvesenets råd for trygg bålbrenning på sankthans (se faktaboks).

En edru, ansvarlig voksen skal sørge for at bålet slokkes helt før dere forlater plassen.

Sørg for at barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturlig stoff som bomull eller ull.

Bålet må ikke være større enn at du har god kontroll på det, og kan slokke det ved behov.

Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Hvis du ikke eier grunnen selv, må du be om tillatelse fra grunneier til å brenne bål.

– Kort oppsummert bli det skyet oppholdsvær.

Vakthavende meteorolog Haldis Berge i Vervarslinga på Vestlandet går langt i å love en tørr sankthansaften for bergenserne.

– Litt yr og regn først på dagen, men fra tidlig ettermiddag ser det ut til å bli oppholdsvær. Men skyene holder stand og det blir lavt skydekke.

Sankthansbål i solnedgang blir det altså ikke. Men ellers er det godt bålvær utover kvelden, melder meteorologen. I alle fall hvis du befinner deg i Bergen eller lenger inn i landet.

– Etter forbigående frisk bris på ettermiddagen, ventes laber bris fra sør i Bergen og innover i landet. Langs kysten kan det komme opp i stiv kuling om ettermiddagen og frisk bris utover kvelden, sier Berge.

Temperaturmessig vil det kunne bli rundt 18 grader på det meste, før temperaturen faller utover ettermiddagen og kvelden. Ullgenseren bør være med hvis du har planer om å være lenge ute:

– Rundt midnatt vil det ligge på rundt elleve grader.

Moe kan likevel røpe at det ikke blir snakk om å slå rekorden på 30,94 meter – en rekord som for øvrig havnet i Guinness rekordbok.

Nå gjenstår bare bygging av salgsboder og scene før de er klare for årets store arrangement i Kirkebukten. Det blir konserter og underholdning for både voksne og barn.

– Vi ligger godt an. Bålet er ferdig rigget, sier leder for sankthanskomiteen i Laksevåg bueskyttere, Tommy Moe, onsdag.

Gamlemshaug sier det i alle fall er 100 paller i årets bål, som årlig arrangeres for medlemmer av idrettslaget og folk i nærmiljøet.

Her ved Flaktveithallen blir det pallebål og åpen kiosk.

Styreleder Tom Skråmestø bekrefter at det blir bål i år også.

De siste 30 årene har det vært tradisjon at Baune idrettslag steller i stand sankthansfeiring på Montanamarken ved foten av Ulriken.

Her fra feiring på Montanamarken i 2018

4

Gamle Bergen

Gammeldags sankthansfeiring i Gamle Bergen har tiltrukket seg mange barnefamilier de siste 15 årene. Her fra 2014.

– Det er lang tradisjon for å arrangere sankthansfeiring i Gamle Bergen, vi har holdt på i over 15 år, sier markedssjef Astrid Strømsnes i Bymuseet.

De har til og med en egen sankthanssjef: Lars Voss Sørhus.

– Nede ved sjøområdet blir det gammeldags feiring med bål, grillmuligheter, leker for barna og trekkspillkonsert, sier han.

Til og med bålet er av den gamle sorten, ikke av paller slik de fleste andre er i dag.

– Det består av tømmer, greiner, kvist og andre ting som håndverkerne våre trenger å bli kvitt. Det kan ikke sammenliknes med tønnebålet på Laksevåg akkurat, men det blir et kraftig bål, sier Sørhus og estimerer at årets bål er rundt to meter høyt.

Arrangementet starter klokken 18 og varer til klokken 21. Bålet tennes klokken 19.

PS: Til dette arrangementet må man kjøpe inngangsbillett.