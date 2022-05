Denne superbåten skal fakke tjuvfiskere med droner og infrarødt kamera

– Vi har aldri før hatt et så avansert fartøy.

Fiskeridirektoratets nye båt «Fjorgyn» har en toppfart på 33 knop.

Ved Nykirkekaien i Bergen ligger en ulv i fåreklær.

Den ser til forveksling ut som en vanlig hurtigbåt, som frakter passasjerer langs kysten vår på to skrog.

Men den nye doningen til Fiskeridirektoratet har ikke lugarplass til mer enn ni personer.

Til gjengjeld er den spekket med duppedingser, spesiallagde løsninger og et kamera som kan se i mørket.

– Vi har aldri før hatt et så avansert fartøy. Dette oppfyller mange av de behovene vi har ønsket oss, sier Rolf Jensen, seksjonsleder for Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet.

Droner i luften og sjøen

Han står midt på det romslige dekket til deres nye båt «Fjorgyn», kalt opp etter moren til guden Tor i norrøn mytologi.

Båten blir et viktig våpen for å bekjempe ulovlig fiske og miljøkriminalitet.

Fra akterdekket kan mannskapet på fem sette ut droner både i luften og i sjøen, for å overvåke fiskebåter, fiskebruk og dyreliv.

– Dronene kan også fjernstyres fra land, sier Jensen.

Rolf Jensen på dekket til «Fjorgyn», omgitt av kraner, tromler og vinsjer. De kan blant annet brukes til å ta om bord fiskebruk fra havbunnen og ulovlige teiner.

På toppen av båten står et avansert, infrarødt kamera, som er et ypperlig verktøy for å få øye på fiskebruk i mørket, forteller han.

– I tillegg kan det brukes til å lete etter savnede personer i sjøen.

Det er kameraer montert rundt hele båten, som gir skipperen full oversikt fra broen.

Fremme på bakken er det treningsrom med romaskin og tredemølle. – Det er ikke alltid det er så gøy å løpe ute i Nord-Norge om vinteren, sier Jensen.

Mannskapet er fornøyde med komforten i messen. Toktlederne Trond Bakken (fra v.) og Karl Lockert, maskinsjef Ove Borgen og seksjonssjef Rolf Jensen bytter på å lage mat.

Propell for slep

Fartsområdet blir fra svenskegrensen til russergrensen og langt ut i Nordsjøen.

Katamaranen har fått ekstra høy tunnel mellom skrogene, for at den skal klare inntil fire meters signifikant bølgehøyde.

I tillegg har den propelldrift, ikke vannjet, slik som er vanlig på hurtigbåter.

– Propelldrift gir bedre slepekapasitet, forklarer Jensen.

I maskinrommet er det Ove Borgen som er sjef.

Nesten 5000 hestekrefter

Nede i maskinrommet har Ove Borgen ansvar for at de fire hovedmotorene, to i hvert skrog, oppfører seg som de skal.

Hver av dem leverer 1200 hestekrefter, som også kan brukes til å lade opp batteripakken på nesten 800 kilowattimer.

Batteriene er levert av Corvus, som har fabrikk i Fana. Båten kan ligge til kai uten å bruke hovedmotoren i 30 timer. Den kan også gå med en fart på om lag seks knop i tre timer med kun batteristrøm.

De fire hovedmotorene er levert av MTU. Rensesystemet fjerner nesten alt av NOX-partikler fra avgassene. – CO₂-en får vi ikke gjort noe med, sier maskinsjefen.

Vekk med skjorte og slips

På broen er det ikke helt som skipper Nils Borge er vant til.

Siden det er propelldrift, og ikke vannjet, blir det litt mer vibrasjoner og støy enn han har opplevd når han har stått på broen til Norled-hurtigbåten «Admiralen» de siste årene.

Men med totalt åtte propeller og thrustere er ikke manøvreringen noe problem.

Etter å ha styrt hurtigbåter i passasjertrafikk i nesten 30 år, søkte Nils Borge på den interne utlysningen i Norled om å bli kaptein på «Fjorgyn».

Splitter nye «Fjorgyn» ble overlevert fra Oma Baatbyggeri på Stord fredag. Hjemmehavn blir Stavanger.

Den erfarne kapteinen sier han er storfornøyd med båten og ser frem til å ta fatt på den nye jobben.

– Det blir en annen hverdag enn å sitte i styrehuset med skjorte og slips, sier han og ler.

Eget laboratorium

Farkosten skal brukes til mer enn å fakke tjuvfiskere, ta prøver og samle inn forlatte redskaper.

– Dette fartøyet skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om livet i havet, sier Jensen.

Blant annet skal de ha med forskere, som får et eget laboratorium å boltre seg på inne i fartøyet.

Fra båten vil de også ta fangstprøver, prøver av fisk og sjøprøver. Det sendes direkte til Havforskningsinstituttet, som bruker det til å gjøre bestandsvurderinger.

Fakta Fiskeridirektoratet I 2021 utførte Fiskeridirektoratet 527 fullkontroller, 1932 redskapskontroller og 402 dokumentkontroller, samt 285 mottakskontroller og 332 øvrige kontroller, fremgår det av årsrapporten deres.

Dette resulterte i 85 advarsler, 28 anmeldelser og 18 overtredelsesgebyr. 242 saker ble ikke saksbehandlet, mens 1252 saker endte med andre straffereaksjoner.

Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900 og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge.

Direktoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Hovedkontoret ligger i Bergen og har cirka 200 ansatte. Fiskeridirektoratets består av fem regioner med regionkontor i Egersund, Måløy, Ålesund, Bodø og Tromsø.

Totalt er det cirka 420 ansatte i fiskeridirektoratet.

Sjøtjenesten har fra før tre fartøy. Les mer

195 millioner kroner

Den nye båten er et barn av koronakrisen. For å bøte på den store nedgangen i aktiviteten ved verftene, åpnet regjeringen pengesekken og ga 110 millioner kroner til byggingen av en splitter ny båt.

Med bedre fart, større rekkevidde, og døgnkontinuerlig drift, håpet direktoratet å gjennomføre enda flere oppgaver, skrev de i en pressemelding.

Anbudet gikk til Norled, som for 195 millioner kroner har fått båten bygget hos Oma Baatbyggeri og skal drifte fartøyet i minst åtte år.

Kapteinen og maskinsjefen om bord er Norled-ansatte, mens de andre jobber i Fiskeridirektoratet.

Nøyaktig hva byggekostnaden ble, vil ikke Norled ut med, men viser til at det er forretningssensitiv informasjon.