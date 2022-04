Gjenopptar vindkraftsaker: – Regjeringen går til krig mot folk og naturen

Vindkraftmotstandere reagerer med sinne. Energibransjen er godt fornøyd.

Vindturbiner på Lutelandet i Fjaler. Regjeringen ber nå NVE om å gjenoppta behandlingen av vindkraftsaker.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) presenterte fredag morgen tilleggsmeldingen til energimeldingen.

Regjeringen ber NVE om å gjenoppta saksbehandlingen av konsesjoner for vindkraft på land, tre år etter at den ble satt på pause. Det skjedde etter en serie konflikter om å åpne nye områder for vindkraftutbygging.

Vindkraftmotstanderne i organisasjonen Motvind Norge reagerer på nyheten.

– Dette skjer seks måneder etter høstens valgkamp, der verken Ap eller Sp gikk til valg på mer vindkraftutbygging. Regjeringspartiene fører dermed folket bak lyset og plasserer seg dermed sammen med kapitalkreftene og mot egne innbyggere og vår felles naturarv, sier Stein Malkenes, daglig leder i Motvind Norge til BT

– Vindkraftavgjørelsen er et bakholdsangrep fra regjeringen, sier Stein Malkenes, daglig leder i Motvind Norge.

– Kommunene med på laget

Ifølge Aasland skal utbyggingen nå bare skje når kommunene er med på laget.

– Vi gjør det ikke mot kommunenes vilje, men med kommunenes vilje, sa statsråden fredag morgen.

Rødts energipolitiske talsperson Sofie Marhaug er blant dem som reagerer.

– Aasland går nå til krig mot folk og naturen, skriver Marhaug i en SMS til BT.

Her kan du se hvor det planlegges vindkraftutbygging i Vestland fylke.

– Presser fattige kommuner

Kommuner som sier ja til vindkraft skal fra neste år få inntekter fra en såkalt produksjonsavgift på 1 øre per produserte kWh fra vindkraft.

– Med denne produksjonsavgiften presser Aasland fattige kommuner til å akseptere naturrasering. Dette kan vi ikke akseptere, skriver Marhaug. Hun er andre nestleder i energi- og miljøkomiteen.

– Men Rødt har selv foreslått en produksjonsavgift på fem øre per kWh?

– Ja, men det er for eksisterende vindkraftverk. Vi sier nei til all ny vindkraft, svarer Marhaug

Stein Malkenes i Motvind Norge viser på sin side til at 111 av landets ordførere signerte et opprop mot vindkraft for et par år siden.

Rødts energipolitiske talsperson, Sofie Marhaug, mener fattige kommuner kan bli presset til å akseptere vindkraftverk mot sin vilje. Her er hun fotografert under et møte om vindkraft i Stordalen i Masfjorden.

– Trenger ikke mer vindkraft

Han mener vindkraftinteressene konkurrerer om de samme naturverdiene som norsk reiselivsnæring markedsfører i inn- og utland.

– Store deler av denne næringen drives på grunnlag av intakte naturverdier og bilder av et majestetisk, norsk landskap, sier Malkenes.

Motvind Norge avviser – i motsetning til NVE og fornybarbransjen – at Norge må bygge ut mer vindkraft for å dekke fremtidens kraftbehov. Malkenes viser til en rapport organisasjonen selv har fått laget. Motvind Norge fremhever blant annet en storstilt satsing på energieffektivisering.

– Regjeringen bør heller fokusere mer på bedre utnyttelse av den energien vi allerede produserer, mener Malkenes.

Vindkraftdemonstranter utenfor det tidligere BKK-bygget på Kokstad. Planer om vindkraft i Nordhordland og Gulen har skapt stort engasjement.

Kan starte nå

Konsesjonssystemet for vindkraft på land skal endres, og Stortinget vedtok høsten 2020 at vindkraft skal inn i plan- og bygningsloven. Det skal gi kommunene økt innflytelse ved at de aktivt må avsette arealer for vindkraftutbygging.

Men lovforslaget om dette vil bli først lagt frem i vårsesjonen 2023, opplyste kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i et svar til Stortinget nylig.

– NVE kan starte behandling av konsesjoner om vindkraft på land selv om regelverket i plan- og bygningsloven fortsatt ikke er helt klart, sa Aasland under sin orientering fredag morgen.

– Vindkraftutbygging må skje med kommunenes vilje. Jeg tror vi får med oss mange kommuner på det, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Aasland mener det er viktig med lokaldemokratisk forankring, men tror flere kommuner vil være villige til å se på prosjekter i sine nærområder.

– Sånn som situasjonen er nå, tror jeg at mange vil tenke mer positivt på dette forutsatt at en kan gjøre det på en måte som ikke skyver folk fra seg, sier Aasland til NTB.

Fornøyd energibransje

Naturvernforbundet reagerer også på at konsesjonsprosessen nå starter opp igjen.

– Det er en stor fare for at naturen taper når det nå skal behandles vindkraft basert på et utgått konsesjonssystem og i et raskere tempo. Da har vi ikke lært av tidligere feil, sier leder Truls Gulowsen i en pressemelding.

Fornybarnæringens interesseorganisasjon Energi Norge er fornøyd med avgjørelsen til regjeringen.

– Det er bra at regjeringen åpner opp for en varsom utbygging av vindkraft der det er miljømessig forsvarlig og har lokal støtte, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i en pressemelding.

Han viser også til analyser som tyder på at strømforbruk til klimatiltak og ny industri vil øke i årene som kommer, og at analyser viser at vindkraft er den billigste måten å bygge ut ny kraft på.

– Stortinget har bestemt at vertskommunene skal få større makt over utbyggingene og større inntekter fra kraftverkene. I stedet for å diskutere for eller mot vindkraft, bør vi nå diskutere hvor og hvordan det er akseptabelt å bygge ut, på samme måte som vi gjør med motorveier og hyttefelt, sier Kroepelien.