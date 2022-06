Dette veit vi om barn og apekoppar

Data frå Afrika viser at barn er meir utsett. Det treng ikkje vere tilfelle i Noreg. Barnelege på Haukeland er ikkje urolig.

Så langt er det berre påvist to tilfelle av apekoppar i Noreg, ingen av dei er barn.

Nyleg opplyste Verdas helseorganisasjon (WHO) at det er registrert over 550 smittetilfeller av apekoppar.

I rundt 30 land er det aldri eller særs sjeldan blitt påvist apekoppsmitte tidlegare.

Ingen har så langt dødd av sjukdomen, men WHO har kalla inn til eit spesialmøte for å drøfte korleis ein kan hindre smittespreiing.

1 Er apekoppar farleg for barn? Bilete frå 1997 viser ein mann med utbrot av apekoppar. – Barn har høgare risiko for alvorleg sjukdom, og det er rapportert noko høgare dødelegheit enn hos vaksne. Spesielt er data om dødelegheit usikre, skriv lege Helena Niemi Eide i FHI i ein e-post til BT. Kunnskapsgrunnlaget er basert på data frå land i Afrika der apekoppar førekjem, og ein del av dataene er frå 1970–1990-taelet. – I desse landa er også helsetilstanden blant barn litt annleis enn i Norge og andre europeiske land, så det er ikkje sikkert vi vil sjå det same her. Norske barn er betre ernært og hygienen er betre her. – Vi er ikkje bekymra for apekoppar, seier Mette Engan, seksjonsoverlege på Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Ho viser til at det så langt berre er påvist to tilfelle i Noreg, ingen av dei born. Mange av dei som er smitta i Europa er menn som har hatt sex med menn, ifølgje FHI.

2 Kva veit vi om barn og apekoppar i Europa? På smittervernavdelingen på Haukeland sjukehus blei pasientar undersøkt for koronaviruset i byrjinga av pandemien i 2020. Seksjonslege ved Haukeland seier at dei ikke er uropa for apekoppar. FHi-legen viser til at eit utbreidt utslett vil vere meir alvorleg for eit lite barn enn ein vaksen, då utslettet blir meir dominerande på ein mindre kropp. – I tillegg er det rapportert einskilde tilfelle av alvorleg sjukdom, inkludert hjernebetennelse for barn, som kan følge av nokre virusinfeksjonar. Ho viser til at svært få barn har vore smitta av apekoppar utanfor Afrika og at det er vanskeleg å seie noko sikkert om dette. Hittil i utbrotet er det primært yngre menn som har blitt smitta. Det er rapportert om lite alvorleg sjukdom og få sjukehusinnleggingar.

3 Er apekoppar farlegare enn andre infeksjonar? Bildet fra 2003 viser orthopoxvirus, sett gjennom mikroskop. Små barn er generelt meir utsette for infeksjonar fordi dei har eit meir umodent immunsystem enn vaksne, påpeikar Engan. Barn som er innlagt, der det er mistanke om vasskoppar, blir alltid isolert på Barne- og ungdomsklinikken. Dette for å unngå smitte til andre, sårbare barn. – Viss det kom eit barn med apekoppar, ville vi handtert det på same måte og lagt barnet på isolat, seier Engan.

4 Kva komplikasjonar kan oppstå hos barn med apekoppar? Norske barn er velernært og hygienen er god her, noko som gjer barna betre rusta mot eventuell smitte. Mogelege komplikasjonar av apekoppar for barn kan vere lungebetennelse og hjernebetennelse. Blemme på auge kan også skade hornhinna, som kan føre til nedsett syn. – Barn kan også alltid få uttørking viss dei ikkje får i seg nok drikke, seier Engan.

5 Innfører Barneklinikken tiltak? Dersom det er barn som potensielt er smitta av apekoppar, vil ein teste og isolere dersom det er behov. Barneklinikken innfører ikkje særskilde tiltak no. – Men vi følgjer med. Viss det kjem ein førespurnad om eit barn med mogeleg apekoppar vil vi teste, og isolere viss det er behov for innlegging, seier Engan.

6 Korleis skilje mellom vannkoppar og apekoppar? Infeksjonssjef Francesco vaiet møter pressen i Roma, etter at tre pasientar med apekopper blei isolerte på sjukehuset. Ein måte å skilje vannkoppar og apekoppar er at vannkopp-prikkane ofte byrjar på hovudet og beveger seg nedover kroppen. Prikkane og blemmene, som etterkvart blir til skorpe, vil då vere på ulike stadie. Apekoppane vil som regel vere på samme stadie, det vil seie at blemmene og skorpene blir danna samstundes, ifølgje Engan.

7 Kva symptomar er vanlege? Øyvind Kommedal på mikrobiologisk avdeling viser korleis analysen av apekoppar går føre seg på Haukeland. Utslettet startar ofte i ansiktet eller genitalt og sprer seg vidare, opplyser Mette Engan seksjonsoverlege på infeksjonsposten ved Haukeland sjukehus. Utslettet klør gjerne og utviklar seg etter kvart til blemmer som sprekker og blir til skorper. Dette kan minne om vasskoppar, men i motsetnad til vasskoppar, er alle delane av apekopparutslettet kome like langt, opplyser Engan. – I tillegg er lymfeknuteheving særs vanleg ved apekoppar, og dette ser man ikke ved vasskoppar.