Velkommen til Bergen på 1950-tallet!

Turisttrafikkomiteen ledet an da masseturismen kom til Bergen i 1950-årene.

Folderen «Bergen – Doorway to Norway» var et viktig bidrag til vestlandsturismen. I 1958 ble denne trykket i hele 200.000 eksemplarer, hvorav 150.000 på engelsk.

Det var få turister som kom til Bergen før 1850. Men fra midten av 1800-tallet begynte en mer omfattende turisme.

Nå åpnet Det Bergenske Dampskibsselskab en linje på Hamburg og deretter en regelmessig rute på England.

Og snart startet også virksomheten til det som senere ble kalt Fylkesbaatane, som tok de reisende med inn i fjordene.

I årene rundt 1900 kom også den klassiske cruisenæringen til. Siden fulgte bilen, toget, og til slutt, i 1955, flyet, med åpningen av Flesland.

Hvert år utga TTK en egen bergensguide som skulle lose turistene rundt i Bergen og omegn. I denne ble det opplyst ikke bare om hoteller, restauranter og kafeer, men også om busslinjer og butikkenes generelle åpningstider. Her bergensguiden for 1957, med omslag tegnet av Hetland.

Det var etter hvert Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane, eller TTK, stiftet i 1928, som ble drivkraften i utviklingen av turismen i Bergen og omegn.

TTK arbeidet for å gjøre Bergen til knutepunkt for turismen vestpå, og det var også denne komiteen som skapte slagordet «Bergen – the Doorway to Norway».

Fana folklore var en av de virkelig populære turist-eventene i sommerhalvåret. Fremvisningen fant sted på Stend. I 1958 var oppsettingen også med i Festspillprogrammet, og var visstnok enestående populær.

Fra krig til ekspansjon

Selv om det ble jobbet kontinuerlig med turismen, var det først utpå 1950-tallet at de virkelige store turisthordene begynte å komme til Bergen. Stillstanden etter krigen ble nå byttet ut med ekspansjon.

Trafikken gjennom Englandsruten hadde tatt seg kraftig opp allerede på slutten av 1940-tallet. Denne økte ytterligere etter at «Leda» ble satt inn i 1953. Dessuten gikk skipene «Venus» og «Astrea» på Rotterdam.

Sammenlagt økte turismen med ti prosent hvert år på femtitallet.

Dette var likevel mindre enn landsgjennomsnittet, og skyldtes at de fleste utlendinger ankom i bil. Veinettet vestpå fristet ikke, og svenskene, som det var flest av, holdt seg for det meste østpå.

TS «Leda», som var med på å bringe engelskmenn til Bergen. Leda startet å gå i 1953.

Turismen skapte behov for flere hoteller, og Bergen fikk tre nye på 50-tallet, Neptun (1953) med 84 senger, Slottsgården (1955) med 39 og Orion (1957) med 187 senger.

Sammenlagt hadde byens hoteller en kapasitet på 1221 senger på midten av femtitallet. I sommermånedene lå belegget på rundt 90 prosent. Om vinteren var det imidlertid tynt med overnattingsgjester.

Turistinformasjonen på Torgallmenningen, tegnet av Arne Askeland. Kiosken var utstyrt med en telefonledning knyttet direkte til fergestedet i Kinsarvik. Via denne kunne turister undersøke om det var ledige hotellrom i byen.

En egen turistinformasjon

Økende turisme krevde et eget turistkontor. Det første kontoret lå i en kiosk på Torgallmenningen der hvor Sjømannsmonumentet nå er plassert.

Da monumentet skulle bygges, ble kiosken flyttet til området ved Telegrafen. Etter hvert ble denne såpass utdatert at arbeidstilsynet grep inn – blant annet manglet kiosken garderobe, toalett og vann.

TTK ønsket å legge turistinformasjonen tilbake på Torgallmenningen, byens mest sentrale plass. Etter en del megling frem og tilbake ble ønsket innvilget.

Den nye kiosken ble tatt i bruk i 1958, og var i sommersesongen åpen fra 8–24.

TTK hadde lenge kontor i Starvhusgaten. Her, en kvinnelig turistfunksjonær i arbeid.

Hvem kom?

Flesteparten av turistene som ankom Bergen var briter. I 1956, for eksempel, kom det rundt 20.000 briter til byen. Den nest største turistgruppen var amerikanerne, etterfulgt av franskmenn, australiere (!) og nederlendere.

Turistene trengte naturlig nok hjelp til å finne ut av hva de skulle ta seg til, og det var TTK som tok på seg ansvaret med å «selge» bergensopplevelser.

Foreningen holdt derfor både språk- og guidekurs, og ga også ut foldere, guidebøker og lommekart.

Disse ble trykket i store opplag både på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk og tysk.

Guidebøkene reklamerte også for bademuligheter. Av innendørsbad, ble Wiesners folkebad, Markens folkebad og Kurbadet i Vestre Torggaten (avbildet her) anbefalt.

Et av de mest populære heftene var liten guidebok kalt «Bergen», som i 1958 hadde opplag på hele 65.000 eksemplarer, hvorav 40.000 på engelsk, 5.000 på fransk og 20.000 på norsk.

Fargefolderen «Bergen – The Doorway to Norway» ble også trykket i store opplag, og det samme ble et bergenskart i lommeformat.

På 1950-tallet var det få turister som kjørte til Bergen. For å imøtegå behovene til de som likevel lot seg friste, ga TTK ut en egen Motoring Guide som ga opplysninger om bensinstasjoner, verksteder og campingplasser – som denne på Storetveit.

Attraksjonene

TTKs brosjyrer reklamerte for mange av de samme museene og attraksjonene som i dag. Det samme gjaldt turene.

Fløibanen ble varmt anbefalt. I sommersesongen var banen virksom hver halvtime mellom klokken 9 og 24. Gåturer enten på byfjellene eller til Svartediket og Bellevue ble også anbefalt.

Det samme ble spaserturer til Nøstet, Nordnes og Skuteviken. For å se moderne bebyggelse, burde Kalfaret, Kronstad, Inndalen og Landås besøkes!

Det ble også reklamert for turer videre ut av byen. Alvøen og Mathopens vakre hyttebebyggelse ble anbefalt, og det samme ble turen over Fanafjellet og til Lysøen.

Det ble også reklamert for organiserte turer. En av disse tok turistene med til Troldhaugen, Gamlehaugen og Fantoft stavkirke. Turen startet kl. 15.30, og kostet kr 15.

TTKs lommekart over Bergen, på engelsk. Kartet ble i 1958 trykket i hele 100.000 eksemplarer.

Det ble også reklamert for fergeturer og lengre båtturer inn i fjordene. Disse kostet vanligvis mellom 10 og 20 kroner, og tok hele dagen.

Det ble også reklamert for jernbanen Bergen – Nesttun. De som var virkelig ekspansive, kunne dessuten bestille egne turer med småfly, kalt taxiflyging.

Nærmere opplysninger var her å hente hos Vestlandske Luftfartsselskap AS. Flyhavnen lå i Sandviken.

