Politiet har evakuert folk i nærheten på grunn av glassflasker.

Klokken 03.07 fikk brannvesenet melding om brann i et industribygg ved Smålonane på Straume på Sotra.

– Vi har kontroll på brannen på stedet, men det er en del gassflasker både ute og inne som er problemet, sier vaktkommandør i 110 Hordaland Håkon Myking.

Brannvesen og politi ble varslet av en vekter som rykket ut etter en innbruddsalarm, og som observerte flammer inne i industribygget.

– Det er ingen fare for spredning, men folk i nærliggende bygg er evakuert på grunn av gassflaskene som blant annet inneholder sveisegass, sier Myking tidlig tirsdag morgen.

Fare for eksplosjon

Brannvesenet har sendt ut mannskap fra flere stasjoner.

– Grunnet varme i bygg og fare for eksplosjon i gassflaskene, er veier i området stengt, og det er også satt i gang evakuering av beboere i området, opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Klokken 05.30 er brannvesen og politi fortsatt på stedet.

– Brannen er slukket og gassflaskene kjølt ned og tatt ut av bygget. Ingen personer er skadet. Det er ikke fremkommet opplysninger om at det har vært personer på stedet i aktuelt tidsrom, opplyser Kolltveit.

Flaske ødelagt etter skudd

Like over klokken 06.00 melder politiets innsatsleder på Sotra at en acetylenflaske er ødelagt etter skudd fra politipersonell og at faren er over.

– De som allerede var blitt evakuert kan nå returnere sine hjem. All trafikk går nå som normalt igjen, opplyser Kolltveit.

Aksjon er nå i ferd med å bli avsluttet. Ifølge politiet er ingen personer eller kjøretøy skadet.

Så langt er årsaken til brannen ikke kjent. Politiet vil opprette sak.