Onsdag kveld ble det satt i gang en redningsaksjon da en tom båt ble observert ved Askøy.

Nødetatene rykket ut til Hauglandshella på Askøy etter melding om en båt som kjørte i sirkel, skrev Vest politidistrikt på Twitter i 23.30-tiden.

– Det ble sendt ut store ressurser, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Dag Olav Sætre.

Politi, brannvesen og Røde Kors var med i aksjonen, som ble styrt av Hovedredningssentralen.

Helsetilstand ukjent

Personen som hadde vært i båten havnet i sjøen og ble hentet opp av vannet. Pasienten ble fraktet i ambulanse til Haukeland sykehus.

– En person er plukket opp av vannet og er under behandling av helse. Det var bare observert en person i båten før den ble sett gående i ring, sa redningsleder Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge onsdag kveld.

Ifølge operasjonsleder i politiet Dag Olav Sætre ble personen identifisert ved hjelp av funn i båten. Helsetilstanden til personen er ennå ukjent.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.43 onsdag kveld.

– Vi har opprettet en undersøkelsessak og vil forsøke å finne ut hva som har skjedd. Det ser ut til at det har gått forholdsvis bra med personen. Det er naturlig at vi kommer til å ha avhør med pasienten når han er klar for det, sier Sætre torsdag morgen.