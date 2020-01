Monica Mæland blir justisminister

Monica Mæland blir justisminister. Truleg skal også Dag Inge Ulstein halde fram i regjeringa. Det får BT opplyst frå kjelder tett på prosessen.

TEK OVER JUSTIS: Monica Mæland blir ny justisminister. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Mæland tar over posten som justisminister.

I dag er ho kommunal- og moderniseringsminister, men sidan Frp gjekk ut av regjeringa har ho blitt nemnt i tilknyting til fleire andre postar.

BT får også opplyst får fleire hald at Dag Inge Ulstein mest sannsynleg skal halde fram som utviklingsminister, ein post fleire har spekulert i om ville bli kutta.

BLIR I REGJERING: Både Dag Inge Ulstein (KrF) og Monica Mæland (H) held fram som statsrådar etter at Frp gjekk ut av regjeringa denne veka. Foto: Rune Sævig / Silje Katrin Robinson

Rykte om regjerings-exit

Tidlegare denne veka meldte Aftenposten at Mæland ønska seg heim til Bergen, og dermed ville ut av regjeringa.

No må ho derimot bu seg på å pendle mellom Oslo og Bergen ei stund til.

Justisministerposten har vore svært turbulent dei siste åra. Frp har sidan dei gjekk inn i regjering gått gjennom heile sju justisministrar.

No tek Høgre over. Mæland, som arbeidde fem år som advokat før ho blei heiltidspolitikar, får jobben med å sikre stabilitet i departementet.

Dag Inge Ulstein skulle vore på reise i Malawi denne veka, men måtte avbryte turen på grunn av den politiske situasjonen heime i Noreg.

Ventar ny regjering i morgon

Truleg vil den nye regjeringa vil bli presentert i sin heilskap i morgon.

I tillegg til statsminister Erna Solberg (H), Monica Mæland (H) og Dag Inge Ulstein (KrF) er det også stadfesta at Knut Arild Hareide (KrF) blir ein del av Solberg sitt nye mannskap.

Han får posten som samferdsleminister.

NTB skriv torsdag kveld at det ligg an til få rokeringar i KrF-mannskapet. Derfor er det truleg partileiar Kjell Ingolf Ropstad og nestleiar Olaug Bollestad som blir sitjande, i tillegg til Ulstein og Hareide.

Også Sveinung Rotevatn i Venstre er frå Vestland, og kan vere aktuell til ein statsrådspost.

Anniken Hauglie (H) skal vere ferdig som arbeids- og sosialminister, ein post NRK melder at Torbjørn Røe Isaksen ligg an til å ta over.

Linda Hofstad Helleland (H), som tidlegare var kulturminister, er også venta å vende tilbake til ein statsrådspost i morgon.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 17:35 Oppdatert: 23. januar 2020 18:08

