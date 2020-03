Kraftig snøvær blir til solskinn på mandag

Politiet advarer folk mot å kjøre med sommerdekk i snøen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Slik så det ut i Bergen søndag ettermiddag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemmetsen

Søndag ettermiddag har det lagt seg ett hvitt teppe av snø over Bergen sentrum.

Vind fra nordvest har tatt med seg bygene inn over Vestland, og den lave temperaturen har gjort nedbøren om til snø.

I 14-tiden søndag la politiet ut en twittermelding hvor de advarte folk om å kjøre med sommerdekk.

De har fått inn flere meldinger om glatt føre som følge av snøværet, og skriver at dette «absolutt ikke er dagen for å rulle ut av garasjen med sommerdekk.»

Nullføre

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund, advarer mot glatte veier.

– Det er snøføre, eller et såkalt nullføre i dag. Kjør forsiktig, tilpass farten og ikke kjør ut med sommerdekk.

Han forteller at de har fått inn meldinger om glatte veier inn mot sentrum fra Åsane og Fana.

– Også ser jeg ut vinduet her i sentrum at det har lagt seg en god del snø her også. Så vær obs på at veien er glatt.

Bare i dag

– Det begynner å bli ganske hvitt ute, men det er nok bare i dag det er mulighet for byger, sier meteorolog ved Meteorologisk institutt, Anne Mette Olsen.

Hun forteller at mandagen ligger an til å bli en flott dag med oppholdsvær.

Selv om det snør en god del, er det lite sannsynlig at snøen vil legge seg.

Olsen forteller at temperaturene vil bli mildere de neste dagene, noe som gjør at snøen smelter.

– Men du må ikke langt opp i fjellene før du finner snø. Der kan det være det legger seg en stund.

Det var ikke akkurat grillvær søndag ettermiddag, men mye tyder på at det skal bli fint mandag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemmetsen

Nyt mandagen

På mandag vil vinden snu og komme fra nord, noe som betyr at det kan bli litt surt.

– Ellers ser det ut til å bli ganske greit i morgen. Det ser ut som det skal bli mye sol, så hvis du sitter i solveggen kan du nok få en grei temperatur, sier Olsen.

Hun legger vekt på at temperaturene vil holde seg lave, men at sole kan få gradestokken opp i seks grader.

Hvor varmt det blir vil være avhengig av skyenes bevegelse i natt.

– Hvis skyene sprekker opp i løpet av natten blir det nok ganske kaldt, rundt null grader. Selv her i sentrum kan temperaturen gå ned mot minus. sier meteorologen.

Nedbør til uken

– På tirsdag blir det nedbør igjen. Den vil vare i dagene fremover, så mandag blir nok den beste dagen på en stund, sier Olsen.

Hun forteller at nedbøren mest sannsynlig kommer til å bli regn, men at det er en sjanse for snø senere i uken.

– Det er litt langt frem i tid, så det er vanskelig å fastslå nå.