– Vi satset for fullt.

Tre uker i sommer sto det uvanlig mange patruljer fra Utrykningspolitiet (UP) langs norske europaveier.

I vest gjaldt det E16, E39 og E134.

Nå er resultatene fra de tre ukene med spesialkontroller kommet, og tallenes tale er klar:

Sammenlignet med de samme, ordinære kontrollukene i fjor og i forfjor, var det denne sommeren langt flere sjåfører som ble vinket inn til siden i laserkontroller.

– Sommerens kraftsamling på europaveiene er noe nytt fra vår side. Utgangspunktet er at disse veiene har flere ulykker pr. mil enn noe annet veinett, regnet i absolutte tall, sier politiinspektør Terje Oksnes.

– Satset for fullt

Oksnes er leder for UP i Vest og Sør-Vest politidistrikter, som sammen utgjør UP-distrikt Vest.

– Vanligvis sprer vi innsatsen litt mer utover. I år satset vi fullt på europaveiene over hele landet. Vi ville treffe dem som kjører langt og på bortebane, sier han.

Han har ikke brutt statistikken ned på forelegg og beløp, men sier mange sjåfører gjorde seg fortjent til maksforelegget på 10.200 kroner.

På landsbasis resulterte spesialukene i 27 prosent i flere førerkortbeslag og at nesten ti prosent flere fartssyndere ble tatt – begge deler sammenlignet med de samme ukene i 2018.

Politiet (arkiv)

Samtidig hadde UP lik kontrollkapasitet de to årene, opplyser Oknes.

I tabellen under ser du at oppgangen i fartsovertredelser er enda større sammenlignet med 2017. Det hører med til historien at UP for to år siden hadde litt dårligere kontrollkapasitet.

Opp over 30 prosent

For Oksnes’ eget distrikt ble det i løpet av «Aksjon Europavei» en enda mer markant økning i fartsovertredelser, over 30 prosent opp.

Samtidig beslagla UP-patruljene i vest «bare» åtte flere førerkort enn de to foregående årene.

Det betyr at andelen av de verste råkjørerne går ned, noe Oksnes ser som gledelig.

I løpet av aksjonen hadde distriktet hans den laveste andelen førerkortbeslag av alle UPs fem distrikter.

Utrykningspolitiet

– Vil gjøre oftere

– Det er på europaveiene vi kanskje har størst mulighet til å forhindre trafikkulykker, som er det eneste vi ønsker oss. Dette kommer vi helt sikkert til å gjøre oftere, sier Oksnes.

Han hevder med styrke at det ikke er noe poeng i seg selv å ta flest mulig.

– Konsekvensen av en slik satsing som vi nå har hatt, er at mange får fartsbøter og at mange mister førerkortet. Men det er ikke målet vårt. Til nå i sommer har vi rekordlav ulykkesstatistikk på veiene. Og det er det eneste vi bryr oss om.

Søylene under viser resultatet av «Aksjon Europavei» i vest, sammenlignet med de samme kontrollukene sommeren 2018 og 2017.

– Må skjerpe seg

UP-sjef Runar Karlsen mener altfor mange kjører ulovlig og tar høy risiko.

Tallene fra sommeraksjonen forklarer han med at det er «mye å ta av».

– Europaveiene er vel de tettest trafikkbelastede vi har. Og jo flere vi kontrollerer, jo flere tar vi, sier Karlsen til BT.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

I likhet med sin distriktsleder i vest, påpeker Karlsen at de er til stede for å gjøre noe med trafikksikkerheten.

– Vi kan snakke om en forebyggende avskrekkingseffekt. Veldig mange vil innrette seg hvis politiet er synlig langs veien, og det er hovedformålet vårt.

Likevel, basert på tallene fra sommerens spesialkontroller, hever han nok en gang pekefingeren.

– Det er altfor mange som må skjerpe seg og sette ned farten.