Det brenner i en driftsbygning i Dimmelsvik i Kvinnherad. Bygningen er fullstendig overtent.

Det skal ikke være dyr inne i driftsbygningen, ifølge politiet.

110-sentralen Hordaland melder at bygningen skal være overtent. Brannvesenet jobber på stedet for å hindre ytterligere spredning.

Klokken 15.56 opplyser operasjonsleder Dag Olav Sætre i politiet at brannmannskapene skal ha kontroll på spredningsfaren.

– Det er opprettet en sperresone på ca 300 meter. Dette er på grunn av en gassflaske som skal befinne seg ved bygget, sier Sætre.

Ingen personer er savnet i forbindelse med brannen.

Politiet meldte først at brannen hadde spredd seg til en nabohus, men ifølge Sætre er det kun snakk om brann i én bygning.

– Denne bygningen kommer til å brenne ned. Brannvesenet mener nå at det ikke skal være fare for spredning, sier Sætre like over klokken 16.