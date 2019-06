– Vi holder øye med barna og sørger for at de får i seg drikke, sier klinikkdirektøren.

I løpet av siste døgnet er åtte barn fra Askøy innlagt på Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssjukehus med oppkast og diaré.

Inntil fredag formiddag var totalt 18 personer fra Askøy pasienter på sykehuset. Fredag ettermiddag kom Haukeland med oppdaterte tall: 27 personer har vært innlagt, ti av dem barn.

Barna har fått diagnosen akutt mageinfeksjon, en ganske vanlig sykdom blant barn.

– De fleste med denne diagnosen har ikke behov for innleggelse, men i noen tilfeller velger vi å legge inn og observere barnet, sier klinikkdirektør Ansgar Berg.

En ett år gammel gutt fra Askøy døde på sykehuset natt til torsdag. Av hensyn til familien vil ikke Berg kommentere dødsfallet.

Katrine Sunde

– Må få nok drikke

Behandling av mageinfeksjon går først og fremst ut på å sørge for at barnet får i seg tilstrekkelig drikke. Noen få barn får væsketilførsel intravenøst fordi de viser tegn på alvorlig dehydrering. Noen få blir behandlet med antibiotika.

– Hva er tegn på alvorlig dehydrering?

– Allmenntilstanden viser om barnet er uttørret. Er barnet slapt og medtatt, kan det være tegn på uttørring. Små barn har høyere væskeomsetning, og for disse må man være ekstra påpasselig med at de får drikke nok, sier Berg og minner om at de minste barna ikke klarer å gi beskjed om at de er tørste.

I løpet av fredag blir syv av de innlagte barna skrevet ut.

Har trygge rom

– Er det fare for smitte fra barn til barn?

– Vi vet ennå ikke hvilken form for smitte barna er utsatt for. Er det en vannbåren bakterie smitter den ikke fra person til person. Uansett har vi gode forhold her på Marie Joys hus, med enerom og eget bad til alle pasientene.

(Berg uttalte seg før Askøy kommune bekreftet funn av E. coli i vannprøver.)

– Hvilke råd har du til foreldre som pleier syke barn hjemme?

– Det viktigste er å sørge for nok væske. Gi drikke hyppig, gjerne i små mengder hvis barnet kaster opp. Hold øye med allmenntilstanden. Er barnet kjekt, er det greit, men blir det apatisk og slapt, kan det være tegn på uttørring.

Sykehuset har tatt prøver av barna fra Askøy for å sjekke om de er rammet av samme smitte, men hadde fredag ettermiddag ikke fått svar.

Barne- og ungdomsklinikken har kalt inn ekstra mannskap i pinsen og har klart ekstramannskap som kan steppe inn ved behov.