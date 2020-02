Bommene slo ned da sensorene fanget opp fallende steiner. Ti biler kjørte likevel forbi.

Da bommene på E16 ved Bogelia i Vaksdal kommune ble stengt, valgte flere å kjøre likevel.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

E16 var stengt ved Vaksdal lørdag. Foto: 2211-TIPSER

E16 ved Bogelia i Vaksdal kommune ble fredag stengt etter et ras på oppsiden av veien.

Raset ble meldt inn til politiet klokken 14.15, og gikk høyt oppe i fjellsiden.

Området i Vaksdal er en av få veistrekninger som har et automatisk sensorsystem for ras.

Fanger opp bevegelse

Videosensorer fanger opp når det er bevegelse i fjellsiden, og bommene på veien slås ned umiddelbart.

Dette skjedde da raset gikk ved Bogelia lørdag ettermiddag.

Følg også med på trafikkoppdateringer på vår Facebook-side, Trafikkmeldinger på Vestlandet.

Køene strakte seg fort nedover E16, og Vegtrafikksentralen ble nedringt av bilister som lurte på når veien skulle åpne.

For ti biler ble ventetiden for langt, og de kjørte forbi den stengte bommen og et veiskilt som blinket rødt.

Les også Framfor desse skjermane sit dei som skal lose feriefolket trygt til fjells

Flere kjørte forbi bom

Dette ble fanget opp på kameraene til Vegtrafikksentralen, opplyser trafikkoperatør John Andreas Omdal.

– Dette er et livesystem som gjør at når det oppdages ras, så går bommene ned. Likevel er det flere som har kjørt forbi, sier Omdal oppgitt.

Han forteller at dette systemet har reddet liv på Lom ved at det utløser en alarm i samtidig.

– Det er helt utrolig at folk velger å kjøre likevel, sier trafikkoperatøren.

– Tar store sjanser

Han synes det var skremmende å se det som utspilte seg på kameraene.

– Det skummelt at folk tar så store sjanser, sier Omdal.

Les også – Kom deg ned frå fjellet før kolonne og stengingar

Han sier at det gikk et ras med både stein og snø, men at dette ble fanget opp av gjerdet og nettingene som står ovenfor veien.

– Kommer dere til å ta saken opp med politiet?

– Vi har dessverre ikke noe opptaksfunksjon på kameraene. Jeg har likevel en generell oppfordring om at folk må ha respekt for røde lys, sier Omdal.