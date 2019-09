26 år gamle Sara Sekkingstad (Sp) seiler opp som første ordfører i Alver. I flere nye kommuner er det dragkamp om makten.

– Når partiet har gitt meg en sånn mulighet, kan jeg ikke gjøre annet enn å gripe den, sier Sara Sekkingstad.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ble største parti i Alver (Lindås, Radøy og Meland) med 22,2 prosent av stemmene.

Men Sp, Ap og KrF forhandler og vil, om de lykkes, holde bompengelisten fra makten.

Størst av de tradisjonelle partiene ble Senterpartiet som landet på 18,6 prosent.

Permisjon fra studiene

26-åringen fra Manger i Radøy er partiets andrekandidat. Førstekandidat er Radøy-ordfører Jon Askeland. Han blir trolig fylkesordfører.

Da er det duket for unge Sekkingstad, som er klar til å ta permisjon fra studentlivet i Bergen og ta med samboeren til Alver.

I Bergen er hun i ferd med å bli sivilingeniør i havbruk og sjømat.

Sekkingstad kommer fra en sjømat-familie. Mor Marit Hamre er fiskebåtreder, mens onklene er skippere i familierederiet.

Interessen for sjømat fikk hun inn med morsmelken, men ikke partivalget.

– Jeg vet i grunnen ikke hva foreldrene mine har stemt, men nå støtter de meg, sier hun med et smil.

– Velgerne protesterer

– Er det særlig demokratisk å slå seg sammen for å holde valgvinneren unna makten?

– Utfordringen er at bompengelisten har satt seg på sidelinjen med sitt krav om å skrote Nordhordlandspakken, sier Sekkingstad og legger til:

– Samtidig må vi ta innover oss at velgerne protesterer. Vi skal ikke slutte å bygge veier, men vi må se på innretningen av bompengene. Timeregel og plassering av bomstasjonene, for eksempel. Vi har ikke løsningene klare, men vi må være villige til å se på detaljene.

Trepartikonstellasjonen i Alver ligger an til 23 mandater i det nye kommunestyret og mangler ett mandat for rent flertall.

– Hvor skal dere hente det siste mandatet?

– Først må vi tre bli enige, sier Sps unge ordførerkandidat.

Marita Aarekol

Bjørnafjorden: KrF har nøkkelen

I nye Bjørnafjorden (Os og Fusa) sitter KrF og Jakob Enerhaug med nøkkelen til ordførerkontoret.

Frps Terje Søviknes har styrt Os siden 1999 sammen med Høyre. Nå mangler de to partiene ett mandat for flertall.

Sps førstekandidat Harald Lekven sier de tydelig har avvist å samarbeide med Frp.

– Den politiske avstanden er for stor, sier Lekven.

KrF gikk kraftig tilbake og fikk bare én plass i kommunestyret. Til gjengjeld havnet de på vippen, noe førstekandidat Enerhaug har tenkt å bruke.

– Hvem vil du peke på som første ordfører i nye Bjørnafjorden?

– Ingen dører er lukket, men vi ønsker å bidra til et skifte, sier han.

I så fall kan det bli Aps Trine Lindborg som setter seg i ordførerstolen.

Øygarden: Blått samarbeid

Tom Georg Indrevik (H) blir ordfører i nye Øygarden kommune. Torill Selsvold Nyborg (KrF) blir varaordfører.

Høyre skal styre den nye kommunen sammen med Venstre, KrF, Frp og Sotralista, melder NRK.

Nye Øygarden består av de gamle kommunene Fjell, Sund og Øygarden, og blir Vestlands nest største kommune med 39.000 innbyggere.

Osterøy: Sp og Frp kjemper om ordførerverv

Senterpartiet på Osterøy har kalt inn alle partier til samtaler onsdag, skriver Bygdanytt.

Frp ble det største partiet på Osterøy med 25 prosent, men det var Sp som gikk desidert mest fram. De to største favorittene til å bli ny ordfører er Alf Terje Mortensen (Frp) og Lars Fjeldstad (Sp).

Bård Bøe

Ullensvang: Ap-skred

Roald Aga Haug og Arbeiderpartiet gjorde et brakvalg i nye Ullensvang kommune (Odda, Ulvik og Ullensvang). Mer enn fire av ti velgere ga sin stemme til Arbeiderpartiet.

– Jeg ble vel like overrasket som alle andre over resultatet, sier Odda-ordfører Haug.

Haug gjør regning med avklaring på hvem han og Ap vil styre sammen med i løpet av et par dager.

Tor Høvik (arkiv)

Ap kan danne rent flertall sammen med SV og Rødt, men Haug utelukker ikke at det blir et samarbeid med Senterpartiet, som gjorde et langt svakere valg enn det meningsmålingene tydet på.

– Jeg tror at mange velgere i innspurten tenkte at mye står på spill og at Ap har et sterkt eierskap til den nye kommunen. Vi ønsker å fullføre jobben med å bygge nye Ullensvang, sier Haug.

Voss: Sp vil ta makten

I nye Voss (Voss og Granvin) ser det ut til at Aps Hans-Erik Ringkjøb må overlate ordførerklubben til Sps Sigbjørn Hauge.

Med 33,3 prosent mot Aps 31,2 er Senterpartiet største parti.

– Vi har sagt at vi synes det er naturlig at største parti har ordføreren, uttalte Hauge til Avisa Hordaland da resultatet var klart.

Sunnfjord: Ap og Sp forhandler

Også i nye Sunnfjord (Førde, Gaular, Jølster og Naustdal) står det mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Jenny Følling (Sp) har 26,5 prosent av velgerne i ryggen, mens Aps Helge Robert Midtbø har 25,1.

De to forhandlet om ordførermakten til klokken to natt til tirsdag – uten å bli enige. Et nytt møte er avtalt tirsdag ettermiddag, skriver Firda.

Tor Høvik

Kinn: Thriller

Historiens første valg i Kinn (Flora og Vågsøy), også omtalt som Norges rareste kommune, ga Senterpartiet et kjemperesultat. Partiet som vil reversere hele kommunesammenslåingen fikk nesten 20 prosent.

Høyre ble valgets største taper. Hvis Arbeiderpartiets Ola Teigen skal bli ordfører, vil han imidlertid være avhengig av en storkoalisjon der også Høyre er med, skriver Firdaposten.

Rødt gjorde også et strålende valg i Kinn, og får inn fire representanter i bystyret. I likhet med Sp er Rødt svært kritisk til opprettelsen av den nye kommunen.