En av de koronasmittede fra Bergen var passasjer på Hurtigruten. Nå testes flere i Vestland.

– Det er det eneste positive tilfellet vi har tilknyttet Hurtigruten, sier smittevernoverlegen i Bergen kommune.

Så langt er det registrert 39 smittetilfeller etter utbruddet på MS «Roald Amundsen», ifølge Folkehelseinstituttet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen (arkiv)

Mandag ble det kjent at det er to nye smittetilfeller i Bergen.

En av disse to skal være smittet etter å ha reist med Hurtigrutens MS «Roald Amundsen»» i juli.

– Det er det eneste positive tilfellet vi har tilknyttet Hurtigruten, sier Karina Koller Løland, smittevernoverlege i Bergen kommune, til BT.

Reiste til Voss

Den smittede skal på et tidspunkt ha reist til Voss etter Hurtigruten-turen, forteller Eystein Hauge, som er smittevernoverlege i Voss kommune.

Nå skal to personer på Voss testes som følge av smittesporingsarbeidet gjort i Bergen.

«Bakgrunnen for testing er samarbeid med Bergen kommune og smittevernkontoret der; den hjemmehørende smittede pasienten bor i Bergen og hadde truffet to personer hjemmehørende på Voss før vedkommende visste om sin egen smitte,» skriver Hauge i en SMS til BT.

Også Løland bekrefter at dette stemmer.

Den smittede fra Bergen skal ha reist innom Voss etter å ha reist med MS «Roald Amundsen» i juli. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Hauge forteller at Bergen kommune tok kontakt tirsdag, og at de to vossingene ble varslet med en gang. Hauge kan ikke si sikkert om de allerede er testet, eller om de skal testes onsdag morgen.

Kommunen håper uansett å få svar på prøvene i løpet av de neste par dagene, skriver Hauge.

Verken Hauge eller Løland vil si noe mer om relasjonene mellom de tre.

Flere berørte kommuner i Vestland

Folkehelseinstituttet har tidligere meldt at 69 kommuner er berørt av Hurtigruten-utbruddet.

I tillegg til de to som testes i Voss kommune, har seks kommuner bekreftet til BT at innbyggere hos dem var passasjerer på de to aktuelle seilasene med Hurtigruten.

BT har tidligere meldt om lag 21 personer reist med MS «Roald Amundsen». Tirsdag sier Løland at tallet trolig er nærmere 23, men at hun ikke kan gi et eksakt antall.

Bjørnafjorden kommune har to innbyggere som reiste med skipet. Smittevernoverlege Jonas Nordvik Dale vil ikke si noe mer om status for disse, bortsett fra at kommunen tester alle som oppfyller Folkehelseinstituttets testkriterier.

Osterøy kommune har én. Vedkommende ble testet mandag, forteller kommuneoverlege Anita Sørtveit.

Sunnfjord kommune har to, og Øygarden har fire. Én av de fire har så langt testet negativt. Kommunen venter fortsatt på prøvesvar fra tre, sier kommuneoverlege Jens Eikås til BT tirsdag.

Alver kommune har også Hurtigruten-passasjerer, men vil foreløpig ikke gå ut med antall av hensyn til personvern.

BT har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med 11 av de 43 kommunene i Vestland.