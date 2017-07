Ett døgn etter at denne hunden ble funnet alene på fjellet, har eieren fortsatt ikke meldt seg.

Familien Kvalheim fra Vågsøy var på vei over Gaularfjellet da de oppdaget hunden langs en elv. Den sto og gjødde, alene og forlatt.

Manglet halsbånd

– Den hadde ikke halsbånd, og ingen var i nærheten. Barna var veldig bekymret. Jeg tror ikke jeg hadde stått høyt i kurs hvis jeg hadde latt den bli igjen alene i regnet, sier Rhina Kvalheim.

Det var NRK Sogn og Fjordane som først fortalte historien.

Etter å ha konferert med Dyrebeskyttelsen, bestemte familien seg for å ta med seg hunden. De oppsøkte flere hus og hytter i nærheten, men ingen savnet dyret.

– Var rolig

– Den var i fin forfatning og helt rolig da den kom inn i bilen. Vi overnattet på hotell i Balestrand. Da vi gikk tur i dag tidlig, sa jeg til den at «jeg tror vi må kalle deg Lucky!»

Men hvem eier Lucky? Hunden mangler chip, og verken Dyrebeskyttelsen eller politiet har fått kontakt med eieren.

– Det er et lite mysterium. Vi får inn en del hunder, men vanligvis går det maks to timer før noen melder seg. Vi er bekymret for at eieren har fått problemer i fjellet, sier Bettina Astor i Dyrebeskyttelsen.

Nå er Lucky i fosterhjem hos et ektepar i Vetlefjorden. De har flere ganger vært oppe i fjellet og sett etter folk og biler, uten resultat.

– Mentalt sliten

– Hunden er trygg og har det bra, men vi ønsker at den skal bli gjenforent med eieren. Den er litt halt på en fot, men ikke noe av betydning. Vi sender den til sjekk hos veterinær for sikkerhets skyld, sier Astor.

– Hva skjer hvis ingen melder seg?

– Da blir den tatt inn av oss for bortadoptering. Men foreløpig blir den godt ivaretatt der den er. Vi så at den var mentalt sliten i går, men i dag er den mye kvikkere.

Politiet opplyser til BT at det ikke er noen meldinger om savnede personer på Gaularfjellet, og at det ikke pågår noen leteaksjon.