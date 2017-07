Lørdag ble Den blå steinen i Bergen igjen dekket av roser og pyntet med lys.

– 22. juli er en dag for å stoppe opp og reflektere over hvilke verdier vi holder høyt. Det sier fylkesleder for AUF i Hordaland, Benjamin Jakobsen.

– Må ha et samlingspunkt

I spissen for et alvorspreget følge, minnet han lørdag de 77 som for seks år siden mistet livet på grunn av en terroristhandling i Oslo sentrum og på Utøya. Den blå steinen er blitt det faste åstedet for denne markeringen. For seks år siden ble steinen tildekket fullstendig med blomster av medlidende som trengte et sted til å vise både sin sorg og sin avsky. Og et sted å samles.

Lørdag ble steinen igjen dekket. Og omgitt av mennesker. Mennesker med et budskap.

– Ingen fra Bergen ble drept, men det er viktig at vi har et samlingspunkt og en markering hvert år til minne om dem som ble drept, men også for å minne oss selv om hvorfor vi driver med politikk. Det er ikke noe bedre svar på det enn dette: At vi vil være en stemme for dem som altfor tidlig mistet sin, sier Benjamin Jakobsen.

Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Markeringer rundt i Hordaland

Tidligere på lørdagen hadde lignende markeringer funnet sted ved minnesmerker i Sund og på Askøy. To av de 69 som mistet livet på Utøya, var fra Askøy, en fra Sund. Følget dro videre fra Bergen til Osterøy, der det også skulle holdes en stille markering. To AUF-ere fra Osterøy ble også drept av terroristen.

– Det er en hektisk tid, dette, med valgkamp rett om hjørnet. Da er det flott for oss alle å kunne ta en dag til ettertanke, og minne hverandre om hvorfor vi engasjerer oss. Vi må stå opp og kjempe for det de vi mistet, trodde på, sier fylkeslederen i Hordaland AUF.

Neddempet markering

Noen av de forbipasserende stusset litt over hva det var de var vitner til. Men de nikket gjenkjennende da de fikk forklaringen. Den forferdelige terroraksjonen vakte forferdelse over hele verden.

Markeringen i Bergen sentrum lørdag var neddempet. Ingen taler, ingen musikk. Bare blomsternedleggelse, lystenning og varme klemmer.

– Det er fint at vi nå kan ha noen stille markeringer fremover, det tror jeg er riktig måte å gjøre det på. Så vil det bli en større markering på 10-årsdagen.