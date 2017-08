Sommerferien nærmer seg slutten for grunnskoleelevene. Dette er tidspunktene du må huske onsdag.

– Ekstra kjekt er det at vi denne høsten kan tilby flere rehabiliterte og en helt ny skole. Vi trenger friske og sunne skolebygg, sier byråd Pål Hafstad Thorsen.

Thorsen tenker da først og fremst på Møhlenpris oppveksttun og Varden skole, som begge er rehabiliterte, og Nattland oppveksttun som er helt nytt.

– Alle disse tre skolene vil få sin offisielle åpning etter årets skolestart, sier byråden.

Start 08.30 eller 11.30

Oppmøtetid for de ulike trinnene i Bergens grunnskoler er klokken 08.30 for andre, tredje og fjerde trinn.

Første, femte, sjette og syvende trinn skal møte klokken 11.30.

– Her er det viktig at foresatte sjekker hjemmesiden til den skolen barna skal gå på, for det kan forekomme andre tidspunkter, men for de aller fleste skolene er starttidspunktet 08.30 og 11.30 onsdag i denne uke.

I år skal 2974 barn starte sin grunnskoleutdanning i Bergen, mot 3100 i fjor. I snitt har tallet på førsteklassinger de siste årene ligget rundt 3000.

Totalt er det ca. 30.000 elever i grunnskolen i Bergen.

Rune Nielsen (arkiv)

Skolebygninger i forfall

Byråd Thorsen nevner Møhlenpris og Varden som eksempler på skoler hvor bygningsforfallet har vært stort.

Det samme var situasjonen ved Landås skole, som ble gjenåpnet i fjor.

– Det føles godt at disse skolene nå er rehabiliterte og fremstår i god stand. Vi er faktisk på god vei til å innhente skoleforfallet, selv om mye gjenstår fremdeles, sier han.

Heida Gudmundsdottir, Fædrelandsvennen (arkiv)

Elevfri valgdagen

Helt ny skole på Damsgård ventes åpnet til neste skoleår. Samtidig er ny skole under bygging på Tunesflaten, den vil bli en satellitt av Søråshøgda skole og ifølge byråden forhåpentlig klar til høsten 2018 den også.

Alvøen skole er under rehabilitering og utvidelse.

Samtidig bygges Ulriken skole om til spesialskole, slik at spesialskolen på Tveiterås flyttes dit. Det er litt usikkert når flyttingen skjer, kanskje ved årsskiftet 2018/19.

De ca. 30.000 grunnskoleelevene i Bergen som starter nytt skoleår onsdag, får sin første fridag allerede mandag 11. september, da er det stortingsvalg. Neste fridag er fredag 22. september, og for dem som planlegger høstferie, er det skolefri i uke 41.