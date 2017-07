Mannen kjørte to kvinner fra Romania til Bergen. Her solgte de sex. I bilen var også en jente (16). Nå er sjåføren dømt til fengsel i to år og fem måneder.

I dommen fra Bergen tingrett er den 47 år gamle rumenske statsborgeren funnet skyldig i hallikvirksomhet med to rumenske kvinner på 24 og 36 år. Han er også funnet skyldig i forsøk på menneskehandel, ved at han kjørte en 16 år gammel jente fra hjemlandet til Bergen.

– Bestemte ikke over jenten

Bergen tingrett fant det ikke bevist at hun solgte sex på gaten i Bergen, men mener at mannen måtte vite at det var der hun ville ende, og dømte ham for forsøk på grov menneskehandel.

Rune Sævig

I dommen slås det fast at 47-åringen ikke bestemte over jenten og ikke rekrutterte henne til prostitusjon.

– Jeg vil diskutere dommen med min klient. Han har hele tiden vært klar og tydelig på at han er uskyldig, sier forsvarer Kim Villanger til BT.

Kontroller på Voss

Aktor la ned påstand om fengsel i tre år og seks måneder, men Bergen tingrett mener det får holde med to år og fem måneder for 47-åringen.

I dommen står det at «mange vitner, kanskje alle de tilreisende, taler usant på forskjellige punkt, også om bagateller», men retten slår fast at tiltalte dro fra Romania 13. oktober 2015.

På turen fra Tyskland til Bergen hadde han med seg den 16 år gamle jenten, de to prostituerte kvinnene og en annen mann. De ankom Åsane Camping sent på kvelden 16. oktober etter å ha blitt stanset i to kontroller før og etter Voss.

Bjørn Erik Larsen

Overlatt barnevernet

Samme natt ble bilen registrert i Bergen sentrum, og om kvelden 17. oktober ble den kontrollert av politiet i Christian Michelsens gate.

Den 16 år gamle jenten var da i bilen sammen med en av de prostituerte, 47-åringen og en annen person. 16-åringen ble tatt med av politiet og overlatt barnevernet mens mannen ble pågrepet. Politiet mener hun ikke rakk å prostituere seg.

– Jenten i bilen ble tatt hånd om etter cirka ett døgn i Norge, sa politiadvokat Sylvia Myklebust da BT skrev om tiltalen.

De innledet etterforskning mot sjåføren og mener altså at han kjørte jenten til Bergen for at hun skulle selge sex og han skulle tjene penger på dette.

Ørjan Deisz

– Viktig med fokus

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

May Britt Løvik var bistandsadvokat for jenten som i dag er fylt 18 år.

– Det er vanskelig for meg å si noe om dommen, ettersom jeg har en klient som ikke har erkjent eller innsett at hun har vært utsatt for noe straffbart. Generelt tenker jeg at det er viktig med det store fokuset som har vært på menneskehandelsaker og at gjerningsmenn straffeforfølges.