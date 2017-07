Leder for Naturvernforbundet mener det er en dårlig innovasjon.

Hvalen som strandet og ble avlivet på Sotra i januar med magen full av plast, fikk enorm oppmerksomhet. Den syke hvalen skapte stort engasjement for forurensning og plastbruk.

I april publiserte BT bilder fra Bergen kommune som viser all plasten og bosset som ligger på bunnen av Puddefjorden. Mange lesere reagerte og kommenterte forsøplingen. I snitt er det rundt 200 kilo plast og annet boss per kvadratkilometer langs norskekysten, viser tall fra Havforskningsinstituttet.

– Flaks for oss at denne hvalen dukket opp her. Den har virkelig åpnet øynene til folk, sa daglig leder Lise Gulbransen i foreningen Hold Norge Rent til BT.

I forkant av all denne oppmerksomheten bestemte Hansa Borg as seg for å bytte ut emballasjen på sekspakningene sine fra papp til plast.

– Vi følte at vi hadde mange gode miljøargumenter da vi tok den beslutningen. Det var før dette store fokuset på plast og forsøpling kom, sier Anette Karlsen, kommunikasjonsansvarlig hos Hansa Borg til NRK.

– Sparer kostnader og miljøet

Karlsen påpeker at alle andre bryggeri gikk over til plast for et år siden, og hevder overgangen er med på å spare miljøet.

– Ved å benytte plastemballasje på noen av våre produkter, kunne vi redusere emballasjeforbruket vårt på cirka 50 prosent, sier hun til NRK.

Karlsen legger til at både den nye plastemballasjen og maskinene som pakker plasten er mindre energikrevende. Hun viser også til at 95 prosent av nordmenn har tilbud om gjenvinning av plast i sin kommune.

Savner samfunnsansvar

Daglig leder i Naturvernforbundet i Hordaland er mindre optimistisk.

– Dette er fullstendig feil retning å gå, sier han til NRK.

Han mener Hansa Borg AS burde ta større samfunnsansvar.

– Skaden er mye større enn innsparingen de selv får. Det er et eksempel på en veldig dårlig innovasjonsprosess som ikke kan fortsette på denne måten. Dette er å gå baklengs inn i fremtiden.