Det blir bare mulig å levere varer i sentrum noen få timer, grytidlig på morgenen – Vi kommer til å slåss om plassen, sier Hansa-sjåfør.

På Torget har Kjell Svendsen og Bjarte Husebø akkurat parkert tankbilen med Hansa-øl utenfor Scruffy Murphy’s.

Denne dagen har de god tid til å fylle opp tanken, men i september blir tidsvinduet betraktelig kortere.

I de ni dagene mesterskapet pågår vil det på grunn av sikkerhetshensyn ikke være mulig å kjøre bil i sentrumskjernen. Derfor får leverandører av mat og drikke svært korte tidsrom hvor de kan levere varer til butikker, restauranter og utesteder.

Tre timers leveringsvindu

I sentrumskjernen vil vareleveringen foregå mellom klokken 04 og 08. I områdene på og rundt Torgallmenningen og Ole Bulls plass vil vareleveringen være ytterligere begrenset til tiden mellom klokken 05 og 08.

De to Hansa-sjåførene er skeptiske til hvordan logistikken skal løses under VM-dagene. Husebø mener det ikke er tilrettelagt for varelevering i det hele tatt.

– Halve arbeidsdagen kuttes, samtidig som man skal levere dobbelt så mye, sier han.

Svendsen påpeker at det kommer til å bli konkurranse om å komme inn til sentrum, siden dette også gjelder alle andre leverandører og grossister.

– Vi kommer til å måtte slåss om plassen, slår han fast.

Ørjan Deisz

Vil ikke klare å levere alt

Styremedlem i NHO-reiseliv, Gard Haugland, forteller at mange aktører i næringslivet og restaurantbransjen er misfornøyde med måten logistikken er løst på.

Haugland er selv innehaver og medeier i seks bedrifter i restaurantbransjen, deriblant Bien Bar på Danmarks plass. Han forteller at mange av deres egne leverandører ikke vil rekke å levere alt de skal innenfor den gitte tidsrammen.

– Flere leverandører jeg har snakket med sier det rett og slett er fysisk umulig med de bilene de har til rådighet. Mange av dem må leie inn ekstra biler for i det hele tatt å ha en sjanse, sier Haugland.

Restaurantinnehaveren har forståelse for sikkerhetstiltakene, men mener kravene blir så store at de hindrer en rasjonell løsning for leverandørene.

– Jeg er ikke den typen som skal være negativ til sykkel-VM og si at dette ikke vil gå bra. Dette er restriksjoner vi må forholde oss til, og jeg er innstilt på at vi skal klare det. Samtidig stiller jeg spørsmål ved om det ikke hadde vært mulig å utvide tidsrommet for varelevering, særlig med tanke på reaksjonene fra næringslivet, sier han.

Adrian Brudvik (Arkiv)

– En realitet vi må forholde oss til

Produksjon- og logistikkdirektør i Hansa Borg Bryggerier, Lars Giil, bekrefter at dette kommer til å bli utfordrende for mange selskaper.

– Men det en realitet vi må forholde oss til, så nå planlegger vi godt frem mot arrangementet og setter opp ekstra ressurser og biler i perioden, sier han.

Ifølge Gill leverer Hansa til mellom 80 og 100 kunder i sentrumskjernen. Under mesterskapet kan det bli flere, siden det vil bli satt opp boder og provisoriske utsalgssteder.

Må leie inn flere biler

Også administrerende direktør i Asko Vest, Edvin Nilsson, forteller at leveringsvinduet kommer til å bli trangt.

– Normalt leverer vi 16 timer i døgnet, så vi må leie inn ekstra biler for å få det til å gå rundt.

Nilsson er ekstra bekymret for om det skal bli kø inn til sentrum, som kan påvirke det allerede knappe tidsrommet leveringsselskapene får tildelt.

– Derfor arbeider vi med detaljplaner for å få til best mulige løsninger, sier han.

Direktøren presiserer samtidig at sykkel-VM er et arrangement man må glede seg over, og ikke noe han er negativt innstilt til.

Ørjan Deisz

Frykter ikke øl-krise

Heller ikke Giil fra Hansa stiller seg kritisk til arrangementet.

– Vi håper jo selvsagt på et bra publikumsoppmøte og trøkk, som kan føre til en veldig god omsetning, sier han.

– Så dere frykter ikke øl-krise i Bergen?

– Nei, absolutt ikke. Vi tar alle forholdsregler som vi kan, og vi skal gjøre vårt for at det skal bli en ordentlig folkefest.

For å klare dette mener Giil at Hansa er avhengig av en sporty innstilling fra sine medarbeidere, siden det nok kommer til å bli mer stressende og en del nattearbeid.

Kommunen åpen for dialog

I kommunen er det beredskapssjef Ivar Lunde som har ansvaret for arrangementet.

– I utgangspunktet er tidene for varelevering fastsatt. De er tatt av beredskapshensyn fordi man ikke ønsker store kjøretøy rundt store folkemengder. Dette er en beslutning som er tatt i dialog mellom arrangør, politi og vertskommuner, sier Lunde.

– Med god planlegging både av leverandører og leveransemottakere, tenker jeg at dette er en løsning som bør la seg gjøre, men hvis andre aktører mener de har andre gode løsninger, er vi selvfølgelig villige til å gå i dialog med dem, fortsetter han.