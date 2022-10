Barneombudet om barnevernssaken i Bergen: – Håper den kan være en vekker

Barneombud Inga Bejer Engh håper barnevernssakene i Bergen, som førte til at byrådet gikk av, kan være en vekker for andre kommuner.

– Det er på høy tid at alle kommuner tar inn over seg hvilket tungt ansvar de har for å beskytte barn mot vold og omsorgssvikt.

Det sier Engh til NTB etter at byrådet i Bergen fredag gikk av etter kraftig kritikk mot det kommunale barnevernet i flere alvorlige barnevernssaker.

Blant annet avdekket Statsforvalteren alvorlige mangler i barnevernets oppfølging av en syv år gammel gutt som ble funnet hardt skadet, fastbundet i en seng.

Barneombudet sier den nye barnevernloven presiserer kommuneledelsens ansvar for barnevernet.

– Jeg håper derfor saken i Bergen kan være en vekker for andre kommuner. Faren for slike alvorlige feil gjelder ikke kun Bergen, sier Engh.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe har invitert Statsforvalteren i Vestland til et møte kommende mandag for å få en orientering om saken, slik at man kan lære av den.

– Det er uakseptabelt at det er fare for at barn ikke får den hjelpen de skal ha, sa Kjersti Toppe til BT.

Hun sier barnevernstjenestens arbeid er den mest komplekse og inngripende myndighetsutøvelsen en kommune driver, og at dette arbeidet krever tydelig ledelse, god kompetanse og nok ressurser, i tillegg til god styring og internkontroll.

– Dette har dessverre ikke alle kommuner på plass, sier Engh.