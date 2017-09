Konseptet «grillin’ n’ chillin’» i regi av DNT Ung Bergen vokser i popularitet. Nå håper de unge turlederne å gjøre naturen mer tilgjengelig for ungdommen.

– Den henger altfor høyt oppe. Vi er nødt til å ta den ned, sier Stine Lise Sørevik (17).

I den blågrå hengekøyen står hun på tærne i sokkelesten og forsøker å kravle opp i hengekøyen over. Den har hun og tre andre venninner spent opp mellom to trær, to meter over bakken. Planen er at de skal få plass til tre hengekøyer her – den ene plassert over den andre.

– Ja, jeg tror vi må senke den litt, sier Sunniva Nytveit Aarsæther (18).

Sammen med venninne Iben Jorde (18) og Astrid Christine Zieritz (18) skal de overnatte ved gapahuken Skomakerhiet ved Skomakerdiket på Fløyen. Det er onsdag kveld og ingen høstferie ennå. Alle fire jentene skal på skolen morgenen etter.

– Ingen av oss har vært med på dette før, men dette er noe vi har lyst til å prøve, sier Sørevik.

Helmine Syvertsen

Lavterskeltilbud

Sammen med om lag 50 andre har de tatt turen hit for å sove ute under åpen himmel i hengekøye. Regien for arrangementet har DNT Ung, som med deres prosjekt, «grillin’ n’ chillin’», ønsker å oppfordre flere unge mennesker til å bruke naturen.

– Essensen for dette arrangementet er at det skal være et lavterskeltilbud i ukedagene. Vi ønsker at friluftslivet skal være tilgjengelig, og for mange er helgene fylt med veldig mye annet. Derfor legger vi til rette for at det skjer i ukedagene, sier turleder Åshild Eikemo Lundh.

Sammen med Victoria Vonheim (25) har hun for første gang ledelsen for et av disse arrangementene. Mens det vanligvis dukker opp 10 til 15 personer, viste over 50 personer interesse på Facebook.

Før ankomst ved Skomakerhiet, hadde Vonheim én stor bekymring:

– Vi håper det er nok trær der oppe til alle sammen.

Det viste seg ikke å være et problem.

Helmine Syvertsen

Dørstokkmilen

Venninnene Solveig Storegjerde Sætre (20) og Linn Flesland (20) finner raskt to trær med passelig avstand. Kun Sætre har med seg hengekøye. For Flesland blir det liggeunderlag på bakken.

– Riktig underlag i hengekøyen er viktig, ellers blir det mye luft, sier Flesland bestemt mens de forsøker å finne ut av det beste stedet å henge opp køyen.

20-åringene har én måned med høyere utdanning bak seg. Én måned frem i tid venter semesterets første hjemmeeksamen for førsteårsstudentene i fiskehelse. Likevel har de ikke dårlig samvittighet for å tilbringe en natt under åpen himmel fremfor å lese til eksamen.

– Det er mye flott natur rett utenfor døren vår her i Bergen. Å komme seg bort fra stresset i byen er utrolig deilig, sier Sætre.

Begge forsøkte å overbevise resten av klassen på 20 studenter om å bli med. For alle utenom de to ble dørstokkmilen for lang denne gangen.

Helmine Syvertsen

– En pause fra sosiale medier

To jenter som sjeldent erfarer dørstokkmilen er Alva Nåmdal Kjensli (18) og Frid Festø (16). I sommer gikk Kjensli fra Oslo til Bergen på 21 dager. Målet var å gå i gjennomsnitt 23 kilometer hver dag, og å ikke overstige ti timer daglig gange.

– Jeg ønsket å gjøre noe ikke så mange andre har gjort før meg. Vi hadde som mål å gå minst mulig langs vei, og vi gikk for eksempel på tvers av Hardangervidda og padlet over Hardangerfjorden, sier Kjensli.

For begge to har naturen en stor plass i hverdagen.

– Å være i naturen gir meg en pause fra mobilen og fra sosiale medier. Her kan man snakke med hverandre «face-to-face», uten at noen har nesen ned i mobilskjermen, sier Festø, som har vært medlem av DNT siden 2015.

Det budskapet er turleder Lundh enig i.

– Vi ser hvordan det å være i naturen fjerner den overflatiske delen av hvordan man kommuniserer. Man får fri fra tidsjaget og en pause fra å være innlogget hele tiden, sier Lundh.

Eventyrlesing

Klokken 20 onsdag kveld hadde de aller fleste kommet på plass og hengt opp hengekøyen sin. Foruten godt samvær rundt bålene, kunne turleder Lundh røpe at det blir både allsang og eventyrlesing utover kvelden.

– Å ja, hvilket eventyr?

– Det første og beste jeg fant på Google, sier Lundh med et smil.

Det viste seg å være folkeeventyret om Tommeliten.