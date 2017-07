Røykdykkere måtte avbryte på grunn av høy varme og mye flammer.

Det er flere boenheter i huset som brant. Fire personer er registrert på den aktuelle adressen.

– En kvinne kom seg ut av huset og meldte og brannen. To er bortreist. En mann er ikke gjort rede for, og vi har grunn for å frykte at han fortsatt er i huset, sa operasjonsleder Bjarte Rebnord ved Vest politidistrikt tirsdag morgen.

Røykdykkere har nå tatt seg inn i huset og funnet en omkommet person.

Politiet jobber nå med å varsle pårørende til savnede, og få klarlagt identiteten til personen som ble funnet i huset.

– Mye flammer

Operasjonslederen sier flammene har stått ut over taket.

– Røykdykkere prøvde tidlig å komme seg inn, men måtte avbryte på grunn av høy varme og mye flammer.

Branntomten vil bli sperret av i påvente av åstedsundersøkelse fra politiet.

Politiet vil gå i gang med krimtekniske undersøkelser i løpet av dagen, men foreløpig er det for varmt, opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit til BT rett før klokken 09.

Slukket

– Det brant i andre etasje i eneboligen i Eidfjord, sier vaktkommandør Ole Jacob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland.

Han sier det har vært kraftig røykutvikling og varme. Det har pågått utvendig slukking, siden røykdykkerne først ikke kom seg inn i huset.

Brannen ble meldt klokken 02.52 natt til tirsdag. Klokken 06.34 melder 110-sentralen at brannen er slukket.

I morgentimene tirsdag pågikk det fortsatt etterslukking. Politiets krimteknikere vil i løpet av formiddagen starte sine undersøkelser på branntomten.