– Det er nærmest en drapstrussel, beskriver fungerende ordfører, Laila Reiertsen til BA.

Til BA beskriver ordfører, Bruarøy meldingen som møkk. Hun vil ikke gå nærmere inn på innholdet.

Fungerende ordfører, Laila Reiertsen har fått meldingen opplest og reagerer sterkt.

– Det er ubehagelig, vi kan ikke tolerere at det er på denne måten her. Det går en grense for hva man kan legge fra seg på sosiale medier. Vi har pårørende rundt oss alle sammen, sier Reiertsen.

Reiertsen har ikke selv fått trusler til nå, men reaksjonene lar ikke vente på seg.

– Det har kokt i ett her. Jeg har ikke fått tid til å se på alt enda, men av meldinger på telefonen har det vært både positivt og negativt, sier Reiertsen.

Hun legger til at hun regnet med sterke reaksjoner, og at hun håper folk vil besinne seg.

– Jeg håper på at det ikke blir mer. Jeg har stor forståelse for at folk er engasjert sier Reiertsen.