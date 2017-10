Butikk i sentrum og leilighet i nærheten ble ransaket før helgen etter mistanke om salg av ikke-fortollede varer.

Beslaget, som Tolletaten beskriver som stort, ble gjort i forbindelse med ransaking av en butikk og et nærliggende bosted i Bergen sentrum fredag.

Tolletaten mistenkte at butikken hadde tobakksvarer som ikke var fortollet. I en kontroll av butikken, sammen med politiet, ble det gjort funn som gjorde at politiet også ville foreta en husransakelse.

Tolletaten

Over 70.000 sigaretter

Det aller meste av de antatte smuglervarene ble funnet i leiligheten. Til sammen fant tollerne 71.940 sigaretter, 9 liter brennevin, over syv kilo røyketobakk, 33 kilo frukttobakk og to kilo snus.

Det ville kostet 271.000 avgiftskroner å fortolle varene.

– Dette undergraver avgiftssystemet og fratar staten inntekter, sier Bård Ynnesdal, avdelingsleder i Tollregion Vest-Norge.

– Stort marked

Ynnesdal betegner beslaget som stort.

Tolletaten

– Det er mye sigaretter. Saken viser at det er et stort marked for smuglersigaretter i Bergen, og at det er mange som kjøper det. Helt klart, sier Ynnesdal.

– Er det konstatert at dette er smuglervarer?

– Sigarettene har utenlandsk merking, og ingenting tyder på at noen av varene vi har beslaglagt har blitt fortollet slik de skal.