Lager snøklokker for å overnatte i minus 25 grader

Elevar frå villmarksklassane på naturbruk ved Voss vidaregåande skule er på Vikafjellet. Alle er opptatt med å lage snøklokker for å kunne overnatte.

Det er silkeføre på Vikafjellet. Om lag ein kilometer aust for bilvegen på grensa mellom Voss og Vik, høyrest latter og prat. På ei slette er elevane i ferd med å lage sju snøklokker som dei skal overnatte i. Det er venta ned mot minus 25 grader til natta, så det er viktig å lage overnattingsplass på rett måte.

Dagen har byrja med ein skitur, men no er det overnattingsplassar som skal lagast. Elevane tek til med å lage ein svær snøhaug som skal vere om lag 2,5 meter høg. Dei kastar på snø i eit forrykande tempo. Ikkje noko problem med å halde varmen i vinterkulda med slikt arbeid. Med spader blir snøen pakka tett saman, før snøhaugen skal setje seg ein times tid. Undervegs er det fram med målepinne for å sjekke at det er rett høgde på snøhaugen.