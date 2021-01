Stopper studentpraksis etter smitte i Førde

Smitteutbruddet i Førde stammer fra studentmiljøet, tror kommuneoverlegen. All studentpraksis i helseinstitusjoner stanses.

Kommuneoverlegen i Sunnfjord tror ikke lenger at Førde klatresenter er smitteutbruddets utgangspunkt. Foto: Førde klatresenter

– Vi tror nå at dette er et utbrudd i studentmiljøet, ikke klatresenteret. Av studentene som er smittet, har bare halvparten vært på klatresenteret, sier kommuneoverlege Øystein Furnes i Sunnfjord kommune.

Tirsdag meldte Sunnfjord kommune om 13 nye smittede på én dag, og totalt 27 nysmittede på en uke. Det er det meste kommunen har hatt så langt i pandemien.

Onsdag morgen er det fem nye positive prøver fra kommunen.

– Vi analyserte 470 prøver. Det betyr at 1,3 prosent av prøvene var positive. Dagen før var det over fem prosent, sier Furnes.

– Det er jo bra, legger han til.

Kartlegger miljøet

Førde klatresenter stengte dørene, etter at mange smittede hadde vært innom der, og man trodde at klatresenteret var utgangspunkt for smitten.

Etter intens jobbing tirsdag, konkluderte Furnes sent tirsdag kveld at utbruddet har utgangspunkt i studentmiljøet.

– Vi har nå stoppet all studentpraksis for Høgskolen, både i kommunen og i Helse Førde, inntil vi har kartlagt studentmiljøet skikkelig, sier Furnes.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Vi må kartlegge miljøet og teste veldig mange studenter. Noen har ikke så tett kontakt med studentmiljøet, men hvis du bor i kollektiv i studentmiljøet, er det noe annet, sier Furnes.

150 studenter rammes - minst

150 studenter ved fakultet for helse og sosialvitenskap må nå ut av praksis den neste uken. I tillegg kommer studentene som har praksis i kommunen - her har fakultetet onsdag morgen ikke oversikt over hvor mange det dreier seg om.

– Studentene har vært gjennom veldig mye det siste året. Vi er opptatt av å ta vare på dem og at de skal ha det best mulig, sier dekan Randi Skår.

Hun er bekymret for konsekvensene av dette, fordi mange studenter også jobber deltid utenom studiene.

– Dette vil svekke tjenestene både i helseforetaket og kommunene. Vi må i fellesskap prøve å løse dette best mulig, sier Skår.



Smitte ved sykehjem

Både sykehjem og sykehus i Førde er allerede påvirket av smittesituasjonen. En person ved Førde sjukeheim er smittet, skriver Firda, og ni personer er definert som nærkontakter.

Tirsdag var 19 ansatte ved Helse Førde i hjemmekarantene enten fordi de er syk eller karantene på grunn av korona. Onsdag morgen er tallet økt til 34, ifølge helseforetaket. Totalt er flere hundre personer i Førde i karantene på grunn av utbruddet.

– Både sykehus og sykehjem har fått dette i sine institusjoner, og nå kan vi ikke ta noen sjanser. Derfor stopper vi utplasseringen av studenter nå i en periode, sier kommuneoverlege Øystein Furnes.

Høgskolen på Vestlandet bekrefter at åtte studenter i Førde har testet positivt.

